السيسي لأصحاب المصانع المخالفة: «اوعوا تفتكروا إن البلد هدفها الضرائب»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة وحصرها، وإتاحة الفرصة لها بالعمل في المناطق الصناعية، موضحًا: «لو مسكتوا مجموعة مصانع في القاهرة مثلا، إيه أقرب منطقة صناعية لها، ونطالبهم بالعمل فيها ونقنن وضعهم، مش هنقنن وضعهم عشان ناخد منهم حاجة».

الرئيس يوجه بإتاحة الفرصة لأصحاب المصانع غير المرخصة بأقرب منطقة صناعية

وأضاف السيسي: «أنا بقولها لكل اللي بيسمعنا، اوعوا تفتكروا إن البلد هدفها تستجدي ضرايب، إحنا مش عاوزين حد يغلط ويبقى في مواجهة القانون، إحنا بنحاول نقولكم إننا معاكم حتى لو حاولتوا غلط، لأن حركتنا حركة بناء مش حساب، أنا مش بحاسبك عشان أعملك قضية، أنا عاوزك تشتغل كويس أوي وتبقى كبير أوي وتبقى حاجة حلوة في مصر، وبالتالي أنا معاك».

عاوزين أصحاب المصانع المخالفة يشتغلوا كويس.. وإحنا حركة بناء مش حساب

ويستكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، ما يُعرف بـ«أسبوع الصعيد»، ومن المقرر أن يشهد اليوم، حدثاً تاريخياً عبر افتتاح عدة محاور لربط شرق النيل بغربه في نطاق محافظات الصعيد، خاصة أنَّ الفترات الماضية كانت تشهد صعوبة في الانتقال بين الضفتين، ما كان يحتاج إلى عدة ساعات، وكان هذا الأمر يبطئ جهود التنمية في الشق الغربي من محافظات الصعيد، والصحراء الغربية بصفة عامة، لكن هذا الأمر يصبح من الماضي حالياً، وفق ما ذكرت مصادر لـ«الوطن».

الافتتاحات الرئاسية، اليوم، تتضمن عدداً من المحاور التي كلف الرئيس بإنشائها كل 25 كيلومتراً على نهر النيل في نطاق الصعيد، بدلاً من الحاجة للسفر 100 كيلو، فالدولة لم تنشئ محاور على النيل في هذه المنطقة قديما إلا 3 أو 4 محاور، وجرى العمل على إنشاء ما يقرب من 14 محوراً تنموياً بتكلفة 23.5 مليار جنيه.

ومن المقرر أنَّ يتمّ افتتاح 5 محاور على نهر النيل، هي: محور قوص بمحافظة قنا بطول 19 كيلومتراً، ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي، ومحور عدلي منصور بمحافظة بني سويف بطول 7 كيلومترات، ويربط بين البر الشرقي للنيل، عبر طريق الصعيد الحر من وصلة بياض العرب، وبين البر الغربي للنيل عبر طريق «الفيوم - بني سويف».

يأتي ذلك إضافة إلى محور سمالوط بمحافظة المنيا بطول 24 كيلومتراً، ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي شمال المدينة، والصحراوي غرباً عبر نهر النيل، وكذلك محور كلابشة بمحافظة أسوان بطول 23 كيلومتراً، ويربط الطريق الزراعي الشرقي بالزراعي الغربي والصحراوي الغربي، عابراً نهر النيل جنوب كلابشة، كما يجري غدا افتتاح محور «ديروط – الفرافرة»، المرحلة الأولى، بطول 15 كيلومتراً، ويربط بين شرق النيل وغربه.