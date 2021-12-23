مصرع شاب وإصابة 10 أشخاص في حادثي سير بجنوب سيناء

لقي شاب مصرعه وأصيب 10 أشخاص في حادثي سير مختلفين على الطرق الدولية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، أحدهما في دائرة مركز شرطة أبورديس، بينما وقع الحادث الثاني في نطاق مدينة شرم الشيخ.

إخطار مدير أمن جنوب سيناء بوقوع حادثين وسقوط ضحايا

تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغين منفصلين عن وقوع حادثي سير على طرق جنوب سيناء، البلاغ الأول تلقاه مدير الأمن من قسم شرطة أبورديس، يفيد بوقوع تصادم بين سيارة ملاكي رقم (3129 أ ج ص)، وسيارة ربع نقل رقم (7741 ط ج ص)، على بعد حوالي 10 كيلومترات، باتجاه مفارق «وادي فيران»، أسفر الحادث عن مصرع أحد الأشخاص وإصابة 8 آخرين.

أسماء ضحايا حادث تصادم ملاكي ونقل بأبورديس

１- ماجد حمدي ياسين، 43 سنة، من محافظة القاهرة، وفاة في مكان الحادث.

２- عمرو ماجد حمدي ياسين، 15 سنة، من محافظة القاهرة، مصاباً بجرح قطعي في الوجه بطول حوالي 7 سم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

３- ماري نبيه سمري، 36 سنة، من محافظة القاهرة، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، واشتباه نزيف بالمخ، واشتباه مابعد الارتجاج، وجرح قطعي في الجبهة بطول حوالي 6 سم، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

４- شريف نبيه سمري، 27 سنة، من محافظة القاهرة، مصاباً بسحجات كدمات متفرقة بالجسم، وجرح مفتوح بالقدم اليسرى.

５- زين شريف نبيه سمري، 3 سنوات، من محافظة القاهرة، مصاب بكدمات في الوجه.

６- خلود أحمد عبد النعيم، 27 سنة، من محافظة القاهرة، مصابة بسحجات كدمات متفرقة بالجسم، واشتباه كسر بالذراع الأيسر.

7- سليم محمد عيد، 29 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات بالجسم.

8- محمد أحمد عيد، 26 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبورديس العام، تحت إشراف الدكتور محمد عبد الجواد، مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بجنوب سيناء، كما تم التحفظ على جثة المتوفي بمشرحة المستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

انقلاب سيارة ملاكي على طريق شرم الشيخ الجديد

البلاغ الثاني تلقاه مدير أمن جنوب سيناء من قسم شرطة شرم الشيخ، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي رقم (5762 و ل ر) على الطريق الجديد، على بعد حوالي 50 كيلومتراً من مدينة شرم الشيخ، باتجاه النفق، أسفر الحادث عن إصابة شخصين، تم نقلهما للمستشفى، وتحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.