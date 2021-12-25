مصرع شاب بطعنات نافذة في ظروف غامضة بالمنوفية

لقي شاب مصرعه، في قرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بالمنوفية، إثر اعتداء مجهولين عليه بالأسلحة البيضاء، ونقل الأهالي الشاب إلى المستشفى الجامعي لمحاولة إنقاذ حياته، لكنه لقي مصرعه فور وصوله، وسط حالة من الصدمة والحزن بين أهالي القرية، والتي تعد أكبر قرى المحافظة.

أهالي البتانون: الشاب عثر عليه ينزف دما

وقال عدد من أهالي قرية البتانون لـ«الوطن»، إن عددا من الأشخاص عثروا على الشاب ينزف دما، وعلى الفور نقلوه إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه ولكنه توف، وعلى الفور وجه مدير أمن المنوفية بتشكيل فريق بحث جنائي لضبط المتهمين في الواقعة.

مدير أمن المنوفية يتلقي إخطارا بجريمة قتل

وتعود تفاصيل الواقعة، إلي تلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بمصرع شاب يدعي «م.ج» مقيم بقرية البتانون، متأثرا بالإصابة بجروح نافذه بالجسم، وانتقلت قوات الشرطة إلي مكان الواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباسرة التحقيق في الواقعة.