زوجته الأولى استولت على شقته.. تفاصيل مؤلمة في حياة موظف التجمع المنتحر

قالت مصادر مقربة من أسرة «نور الدين»، الموظف المنتحر بالتجمع الخامس، بسبب ضغوط العمل، إن أزمات كبيرة بينه وبين زوجته الأولى كانت أحد الأسباب التي تسببت في دخوله في حالة اكتئاب منذ فترة طويلة.

وأضافت المصادر لـ «الوطن»، أن الموظف كان ليس له مأوى خلال الفترة الأخيرة، حيث اضطر للنوم في الشركة لمدة 5 أيام قبل إقدامه على الانتحار بسبب ضغوط العمل.

وأكدت المصادر أن الموظف انفصل عن زوجته الثانية وحب عمره قبل 3 شهور من الحادث، لكنه كان على تواصل دائم معها، ويلتقي أولاده من وقت لآخر، مؤكدا أنها كانت تتعاطف مع حالته وتحاول إخراجه من حالته النفسية.

وأوضحت المصادر أن «نور الدين»، أصيب بمرض السكري خلال الأشهر الأخيرة، ورفض الذهاب إلى الطبيب لعدم امتلاكه الأموال لذلك، حيث ارتفعت نسبة السكر في الدم بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت المصادر ذاتها أن الموظف الراحل كان مديونا لعدد كبير من الأصدقاء والأقارب، فضلا عن ديون لسوبر ماركت بسبب شراء الطعام.

وكان «نور الدين»، الموظف بإحدى الشركات الخاصة بمنطقة التجمع الخامس قد لقي مصرعه، بعد أن أقدم على القفز من الطابق الثالث من الشركة بعد علمه بفصله من الشركة قبل حصوله على مستحقاته التي وصلت إلى 30 ألف جنيه.