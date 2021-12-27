لقاءات شبابية مكثفة استعدادا للمرحلة الثانية من «حياة كريمة» بالمنوفية

نظم مسؤولو المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة المنوفية، بقيادة المهندس محمد ربيع، لقاءات مع الشباب والمسؤولين، في أكثر من مدينة بالمحافظة، استعدادا لدخول المدن الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تهدف إلى توفير الخدمات للمواطنين في القرى وتوصيل الصرف الصحي والغاز الطبيعي والمرافق المختلفة.

إجتماع في تلا استعدادا لمشروعات حياة كريمة

وعقد مسؤولو المبادرة في المنوفية، اجتماعا مع المسؤولين والشباب في مدينة تلا، لمناقشة المشروعات المتوقع تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة في المرحلة الثانية، حيث تناول اللقاء احتياجات قرى مركز تلا، وأهم المشكلات التي تواجهها، والتقط الحضور صورا تذكارية تخليدا لذكرى دخول حياة كريمة في تلا.

وأكد الشيخ جمال عبدالمهدي الفرماوي، أحد أهالي مركز تلا بالمنوفية لـ«الوطن»، أنّ اللقاء تناول المشكلات الموجودة في القري، والمشروعات المتوقع تنفيذها مع بدء المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، موجّها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على المبادرة الرائدة التي تساعد في بناء مصر الجديدة.

حياة كريمة: لقاءات في تلا والباجور

كما عقد مسؤولو مبادرة حياة كريمة في محافظة المنوفية، لقاء في مركز الباجور بمحافظة المنوفية، لمناقشة مشروعات حياة كريمة، المتوقع تنفيذها في مركز الباجور، فضلا عن عقد لقاء مع مسؤولي حياة كريمه في الباجور، ولقاء مع الشباب في مركز منوف.