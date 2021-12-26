الأقصر تعلن حصاد جهودها خلال 2021.. تطوير 5 ميادين وساحات وكورنيش

أعلنت محافظة الأقصر في بيان رسمي عن حصاد الأعمال والمشروعات التي نفذت في المحافظة خلال عام 2021، حيث تضمنت الأعمال تطوير كورنيش النيل وعدد من الميادين وتركيب أرضيات متنوعة للميادين وساحاتها وبعض المناطق الأخرى.

تطوير كورنيش النيل

وأعلنت المحافظة عن المشروعات المنفذة وجاءت كالآتي:

بدأت الشركة المنفذة لأعمال تطوير الكورنيش العلوي بمحافظة الأقصر بطول 1700 متر في بداية شهر أغسطس 2019 وتم الانتهاء منه في وقت قياسي في منتصف شهر أكتوبر 2019 أي خلال شهرين ونصف.

- كما تم تشطيب أرضيات الكورنيش بمسطح 11500 م2 والكورنيش مزود والبرجولات الخشبية والمقاعد ذات نقوش تحمل طابع الهوية البصرية المميز الخاص بالمحافظة عدد 33 برجولة فيما تم إضافة سلات مهملات بطول الكورنيش للحفاظ على نظافته.

- وبدأت الشركة المنفذة في أعمال تطوير الكورنيش السفلى في شهر نوفمبر 2019 وتم الانتهاء منه في شهر أكتوبر 2021، حيث تم إضافة شبكة خاصة بالصرف للمراكب النيلية وشبكة خاصة بالحريق بطول الكورنيش.

- كما تم تنفيذ جداريات الفنون الجميلة و الجداريات البوليستر وتشطيب الأرضيات بإجمالي 9500 متر مسطح وعمل أحواض، وإضافة أعمدة الإنارة بعدد 75 عمود تحمل طابع الهوية البصرية، وإضافة سلات مهملات للحفاظ على النظافة، مع تزويد الكورنيش بعدد 17 برجولة خشبية وعدد 6 أكشاك بيع ذات نقوش تحمل طابع الهوية البصرية المميز.

- تنفيذ كوبرى زجاجي بطول 18 متر وعرض 1.5 متر والهدف الأساسي منه إظهار المنطقة الأثرية الموجودة على الكورنيش.

تطوير الميادين والساحات

من جانب آخر أوضح المهندس أحمد حامد مدير المشروعات بجنوب الصعيد بالشركة المنفذة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كذلك تضمنت أعمال التطوير تركيب أرضيات وتطوير ميادين المحافظة، منها:

- تم البدء في أعمال تطوير ساحة أبو الحجاج في شهر أكتوبر 2019 وتم الانتهاء منها في شهر نوفمبر 2019 وتم تطوير ساحة أبو الحجاج بمسطح 6000 متر وزراعات للأحواض الموجودة، وإضافة سور معدني يحمل طابع الهوية وبرجولات خشبية وكما تم إضافة سلات مهملات للحفاظ على نظافة الساحة.

- تم البدء في أعمال ميدان مرحبا في شهر نوفمبر 2019 والانتهاء ديسمبر 2019 وتم تطوير ميدان مرحبا بمسطح 500 وعمل الزراعات وعمل سوار معدني يحمل طابع الهوية البصرية.

- بدأت أعمال تطوير الساحة الرومانية فى شهر أغسطس 2020 وتم الانتهاء منها في شهر سبتمبر 2020 وتم تطوير الساحة الرومانية بمسطح 3000 متر مسطح وزراعات للأحواض وسور معدني يحمل طابع الهوية البصرية.

- بدأت أعمال تطوير السوق السياحي بمسطح 4300 م2 في شهر سبتمبر 2020، وتم الانتهاء منها في شهر مارس 2021، و تجديد الأرضيات وتنفيذ بردورات وأرصفة من الانترلوك الرمادي والأحمر وتغطية للبرجولات بألواح خشبية جديدة مفرغة اوتوماتيكيا «CNC» بأشكال مميزة للحماية من أشعة الشمس.

- وبدأت أعمال تطوير ميدان المحطة في شهر سبتمبر 2020، وتم الانتهاء منها في شهر أبريل 2021، حيث تم إنشاء برج الساعة، وتطوير الجزء أمام المحطة بسور معدني يحمل طابع الهوية البصرية.

وبدأت أعمال التطوير في مرسى الأهالي الجديد شهر سبتمبر 2020 وتم الانتهاء منها في شهر ديسمبر 2020 وتم تنفيذ عدد 2 مرسى «بنتون» المرسى الواحد وعمل 2 كوبري وتم عمل رامب لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بمسطح 135 مترا، وتم تشطيب الأرضية أمام الرامب ومرسى المعدية بمسطح 900 م2 و عمل أحواض زراعات بأشكال وأنواع مختلفة ومميزة

- وبدأ تطوير حديقة الطفل بمسطح 6000 م2 في شهر ديسمبر 2020 وتم الانتهاء منها في شهر مارس 2021 وعمل مسرح وعمل مسطحات خضراء من النجيلة بمسطح 2600 م2 ومنطقة خاصة مزودة بالألعاب للأطفال بمختلف الأعمار وعمل حدود الحديقة بسور معدني يحمل طابع الهوية البصرية.

كما تم تطوير ميدان النوفوتيل عن طريق تكوين تصميم ممزوج مع الحضارة الفرعونية القديمة، وتنفيذ قاعدة رخامية للتشكيل المعماري وعمل إضاءة خاصة لإبراز جماليات المشروع وعناصر اللاند سكيب وتم تشطيب الأرضيات وأحواض زراعات.

وعن ميدان الشيراتون فتم تطويره عن طريق عمل 4 مجسمات متتالية من الاستانلس ستيل المذهب تمثل مفتاح الحياه الذي يعد رمزا للحياة عند المصريين القدماء، وتم تغيير واستبدال أعمدة الإنارة القديمة بأعمدة إنارة جديدة تحمل طابع الهوية البصرية.