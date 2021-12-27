الليرة التركية تواصل الصعود أمام العملات الأجنبية

تواصل الليرة التركية، ارتفاعها أمام عدد من العملات الأجنبية، مدعومة بخطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضخ البنك المركزي نحو 6.9 مليار دولار في الأيام الأولى من الأسبوع الماضي، والذي وصل فيه الدولار إلى 18 ليرة لتصل لأدنى مستوياتها.

وتنشر «الوطن»، تعاملات اليوم الاثنين 27 ديسمبر 2021، على الليرة التركية أمام عملات: «الدولار، واليّن الياباني واليورو، ، واليوان الصيني، والفرنك السويسري، والجنيه الإسترليني».

سعر الليرة التركية أمام 6 عملات أجنبية

واصلت الليرة التركية ارتفاعها أمام الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين 27 ديسمبر، ليباع بنحو 11.53 ليرة، أي بنسبة تراجع 8%، فيما سجّل سعر اليورو تراجعا بنسبة 6% ليباع بنحو بـ13.06 ليرة.

وبيع الجنيه الإسترليني بنحو 15.42 ليرة، أي بتراجع 7%، كما سجّل اليّن الياباني، تراجعا أمام الليرة التركية أيضًا ليباع بسعر 10.04 ليرة بنسبة تراجع 7%.

الفرنك السويسري واليوان الصيني يتراجعان أمام الليرة

وسجل الفرنك السويسري، نحو 12.53 ليرة تركية بنسبة تراجع 7%، فيما بيع اليوان الصيني بـ 1.76 ليرة بنسبة تراجع 5%.

يشار إلى أنه وبحسب الأرقام الرسمية للبنك المركزي التركي، فإن الاحتياطيات من العملة الأجنبية لدى البنك إلى حد ما تراجعت ما دون الصفر لتصبح عند سالب 5.1 مليار دولار، كحساب مدين خلال الأسبوع الجاري.