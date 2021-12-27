ربة منزل تنهي حياتها شنقا بسبب خلافات أسرية في البدرشين

انهت ربه منزل حياتها شنقا بسبب خلافات أسرية في منطقة البدرشين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفية لسماع أقوالها حول الواقعة.

جثة معلقة في سقف غرفة النوم

تلقى مأمور مركز شرطة البدرشين بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل داخل غرفة نومها بدائرة المركز، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «أمل. ع» 38 عامًا.

وتبين من المعاينة الأولية، أنها معلقة في سقف غرفة نومها بواسطه حبل، وترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، وعدم وجود أي إصابات بها سوى حول الرقبة بسبب الحبل.

خلافات أسرية وراء واقعة الانتحار

وكشفت التحريات السيدة أم لـ 3 أطفال وحدثت خلافات أسرية بينها وبين زوجها، وغافلتهم ودخلت حجرة نومها وانتحرت، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

جثة طبيبة في فندق بوسط البلد

وفي سياق آخر تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور علي جثة طبيبة في فندق بشارع طلعت حرب في وسط البلد، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لأجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها والتحفظ علي كاميرات المراقبة تهميدا لتفريغها ومعرفة من دخل غرفة المتوفاة.

تحريات النيابة

وكشفت التحريات بأن مأمور قسم شرطة قصر النيل تلقى بلاغًا من إدارة أحد الفنادق بدائرة القسم بالعثور على نزيله متوفاه داخل غرفتها، وبالانتقال تبين العثور على فتاه تدعى «مي. م» 30 سنه طبيبة، وبالفحص تبين أن الجثة بدأت تتحلل وهو ما يؤكد أن الوفاة حدثت قبل عده أيام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.