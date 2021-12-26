«لو هتاخد جرعة تطعيم ثالثة».. اعرف اللقاح المناسب لك

أكدت منظمة الصحة العالمية، ضرورة الحصول على جرعة تعزيزية ثالثة للقاح كورونا، خصوصا مع بداية فصل الشتاء، وكشفت وزارة الصحة المصرية، للأشخاص الذي يحصلون على الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا، عن التطيعمات المناسبة لهم في حالة عدم وجود اللقاح الذي سبق وحصلوا عليه خلال الجرعتين الأولى والثانية.

وفي هذا الصدد، يرصد موقع بوابة «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء والمتابعين في مجال الصحة، على مدار اليوم، اللقاحات التنشيطة الثالثة، للحاصلين على جميع لقاحات كورونا المعتمدة في مصر، وفق بيان وزارة الصحة، وذلك في التقرير التالي:

الحاصلون على لقاح سينوفارم

ووفق بيان رسمي لوزارة الصحة، فأن الأشخاص الذين حصلوا على لقاح سينوفارم، يمكنهم الحصول على جرعة تنشطية ثالثة من 5 لقاحات، وهي:

سينوفاك

سنوفارم

استرازينكا

فايزر

موديرنا

الحاصلون على لقاح سينوفاك

فيما يتلقى الحاصلون على جرعتين من لقاح سينوفاك، نفس اللقاح، أو سينوفارم أو أسترازينكا أو موديرنا أو فايزر.

الحاصلون على لقاح فايزر

ومن حصل على جرعتين من لقاح فايزر، فتكون الجرعة الثالثة من اللقاح نفسه، وفي حالة عدم توافرها يكون البديل، موديرنا أو أسترازينكا.

الحاصلون على لقاح سبوتينك

أما الحاصلون على جرعتين من لقاح سبوتنيك، يمكنهم الحصول على لقاح أسترازينكا أو موديرنا فقط.

الحاصلون على لقاح جونسون

فيما يتلقى الحاصلون على لقاح جونسون، جرعة تنشيطية من اللقاح نفسه أو أسترازينكا أو فايزر أو موديرنا.

الحاصلون على لقاح موديرنا

أما إذا كان الشخص حاصل على لقاح موديرنا، فيتلقى الجرعة الثالثة من اللقاح نفسه أو لقاح فايزر أو أسترازينكا.

الحاصلون على لقاح استرازنيكا

أما إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من لقاح أسترازينكا المضاد لكورونا، يمكنهم الحصول على الجرعة الثالثة من نفس اللقاح، وفي حالة عدم توفره يحصل على لقاح فايزر أو موديرنا.

وبحسب إحصائيات وتقارير منظمة الصحة العالمية، فإن الحصول على جرعة ثالثة منشطة من لقاح كورونا، من شأنها تعزيز المناعة، خاصة خلال فصل الشتاء.