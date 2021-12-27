مشهد صادم لجثة شاب متعفنة في مصر القديمة.. الرائحة كشفت الواقعة

تكثف مباحث القاهرة جهودها؛ لكشف لغز العثور على جثة مجهولة ومتعفنة لشاب في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت إجراء تحليل البصمة الوراثية للمجني عليه.

جثة بها نزيف بالرأس

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا بالعثور على جثة مجهولة لشاب في حالة تعفن، على أحد جانبي طريق العاشر بدائرة قسم الشرطة، وتبين عدم وجود مستندات تدل على هويته، كما تبين أيضًا وجود إصابات ونزيف بالرأس، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

رائحة كريهة كشفت عن الجثة

وقال مصدر أمني، إن التحريات المبدئية رجحت بأن الواقعة حادث سير، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك سيارة صدمت المجني عليه، وسقط في منطقة العثور عليه، ولم يشاهده المارة إلا بعد أن بدأت الجثة في التحلل وانبعاث رائحة كريهة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تقرير الصفة التشريحية سيبيّن سبب الوفاة، وكيفية حدوثها، لافتًا إلى أنه جرى التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة؛ تمهيدا لتفريغها لمعرفة ملابسات الحادث الذي تعرض له المجني عليه، وهل صدمته سيارة في نفس الطريق أم أنه توفي في مكان آخر، أم توجد شبهه جنائية في الوفاة من عدمه.