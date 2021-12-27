30 ديسمبر ملتقى توظيف شباب الجيزة.. يوفر 3 آلاف فرصة عمل

تنفذ وزارة الشباب والرياضة «الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب» بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة «إدارة المشروعات وتدريب الشباب» ونادي التوفيقية للتنس، أكبر ملتقى توظيف للشباب بمشاركة شركات القطاع الخاص والمصانع والذي يوفر أكثر من 3000 فرصة عمل في جميع المجالات.

تفاصيل ملتقى التوظيف

كما يوفر ملتقى التوظيف معرضًا لمنتجات الشباب الحرفية واليدوية من جميع المنتجات «جلود - اكسسوارات - تطريز سيناوي - وسجاد»، والعديد من المنتجات المصنوعة بأيدي مصرية، وذلك يوم الخميس الموافق 30 ديسمبر 2021 بنادي التوفيقية للتنس أمام مستشفى إمبابة العام، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

موقع ملتقى التوظيف على الخريطة

وأشارت الوزارة إلى أنّ من يرغب في العمل، عليه التوجه إلى المكان المذكور سابقًا في الموعد المحدد.

كما تنظم وزارة الشباب والرياضة في اليوم ذاته يومًا توظيفيًا مفتوحًا بإحدى الهايبر ماركت الشهيرة من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 3 عصرًا، في العنوان: 270 شارع التسعين الشمالي خلف الفندق الصيني بجوار جوميا - التجمع الخامس، وذلك على الوظائف التالية:

1- مديرو فروع.

2- مدير قسم الأغذية الطازجة.

3- مدير قسم الأغذية الجافة.

4- مشرف قسم الأغذية الجافة.

5- مشرف مجمدات.

6- مشرف خضار وفاكهة.

7- مشرف بقالة.

8- مشرف لحوم.

9- مشرف دليفري.

10- كاشير.

11- موظف FMC.

12- محضر طلبات.

13- سائق رخصة مهنية (أولى- ثانية- ثالثة).

14- سائق فسبا خاصة.

15- منسق (ممرات - تجميل - منزلية).

16- بائع خضار وفاكهة.

17- بائع بقالة.

18- بائع لحوم (بلدي).

19- بائع أسماك.

20- بائع مخبوزات.

21- خباز.

22- رئيس قسم المخبوزات.

23- أمين مخزن (بالعبور).

24- عمال مخزن (بالعبور).

25- موظف أمن.

26- مراقب كاميرات.

27- فني تبريد وتكييف.

28- ميكانيكي «ديزل - بنزين» (بالعبور).

واشترطت الوزارة على المتقدمين أن يكون لديهم موقف واضح من التجنيد، وأن يتراوح عمر المتقدم بين 20 إلى 45 عامًا.