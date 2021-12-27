«ستر ودفا» توزع بطاطين على الأسر الأكثر احتياجا بالغربية

أكدت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الاثنين، توزيع نحو 550 لحافا وبطانية على الأسر الأكثر احتياجا في عدد من قرى مركز طنطا، وذلك تحت إشراف المديرية ضمن حملة جمعية الأورمان «ستر ودفا»، الهادفة إلى حماية الأسر غير القادرة من السقيع وقرصة برد الشتاء.

تعاون الجمعيات الخيرية

وأوضحت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، أن التوزيع شمل 100 لحاف وبطانية في كفر سبطاس، و50 بخرسيت، و50 بإخناواى، و100 بمنشأة جنزور بطنطا، و50 في عزبة مبارك، و50 بشرابيل، و50 ببلاوى، و50 ببلكطيم، و50 بتطاى بمركز السنطة.

وأشارت المديرية إلى أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء هذا العام على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة، جاء من خلال مكتب الأورمان في الغربية برعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، والخاضعة لإشراف المديرية.

نشاط موسمي

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيري موسمي أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات، وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام، ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين.

يذكر أن جمعية الأورمان تقوم سنويًا بإطلاق 3 حملات خيرية موسمية وهى حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام، وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك وحملة توزيع لحوم الأضاحي المحلية والمستوردة عقب عيد الأضحي المبارك من كل عام.