الكشف والعلاج مجانا وتوزيع بطاطين للمحتاجين بقرية زاوية صقر بالبحيرة

أطلقت مبادرة «حياة كريمة»، قافلة طبية متعددة التخصصات بالتعاون بين مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة وشركة «إيفا فارما»، بزاوية صقر التابعة لمركز أبو المطامير، بمحافظة البحيرة.

إجراء الفحوصات الطبية

وتشمل القافلة إجراء الفحوصات الطبية بالوحدة الصحية بزاوية سالم والحلوجي لمرضى السكري والضغط والقلب وأمراض النساء والتوليد من قبل الفريق الطبي بالمؤسسة وتوزيع أدوية قلب – أدوية كوليسترول – أدوية أطفال وفيتامينات لتقوية المناعة على الفئة المستهدفة، بالإضافة إلى توزيع فوط صحية على السيدات لتحسين ممارسات النظافة الصحية وفقر الدورة الشهرية، وتوزيع بطاطين للأسر الأكثر احتياجا.

500 زجاجة كحول طبي

فضلًا عن المساهمة بـ500 زجاجة كحول طبي للوحدات الصحية ( بزاوية سالم – والحلوجي – وزاوية صقر )، و500 مطهر طبي جيل للوحدات الصحية ( بزاوية سالم – والحلوجي – وزاوية صقر)، وتزويد المستشفى المركزي بأبو المطامير بعدد 4 Box Station يحتوي على: جهاز لقياس ضغط الدم + جهاز لقياس مستوى السكر في الدم + أشرطة لقياس السكر + شكاكات لجهاز قياس السكر.

25 بلطوا أبيض للوحدات الصحية

كما قدمت القافلة 25 بلطوا أبيض للوحدات الصحية ( زاوية سالم – والحلوجي – وزاوية صقر ) والمستشفى المركزي بأبو المطامير.

تطوير 42 وحدة محلية

وكانت مؤسسة «حياة كريمة» اعلنت مؤخرا أنه جرى الانتهاء من أعمال تطوير 42 وحدة محلية، و241 قرية تابعة و3800 كفر وعزبة ونجع وتابع، في محافظة البحيرة، بواقع 6 مراكز، وهي «دمنهور، حوش عيسى، أبو المطامير، كفر الدوار، ابو حمص، وادي النطرون»، حيث جرى إنجاز 8180 مشروعا بإجمالي استثمارات بلغت 44 مليار جنيه، واستفاد منها نحو 3 ملايين و200 ألف مواطن.