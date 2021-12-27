رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الدقهلية استعدادا لاحتفالات أعياد الميلاد

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، رفع درجة الاستعداد بمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى المحافظة بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الكريسماس، بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة.

مكي: توافر الأدوية والمستلزمات بأقسام الطوارئ

وأكد «مكي»، في بيان صحفي، توافر الأدوية والمستلزمات بأقسام الطوارئ بالمستشفيات وتوافر أكياس الدم ومشتقاته ببنوك الدم ومنع الإجازات بالمستشفيات طوال فترة الاحتفالات، مشددا على تكثيف الحملات الرقابية على منافذ تقديم الأغذية على مستوى المحافظة من المحلات والمطاعم والمخابز والمجازر وثلاجات حفظ الأغذية.

تكثيف الحملات الرقابية وأخذ عينات الأغذية

ووجه بتكثيف الحملات الرقابية وأخذ عينات الأغذية باستمرار من تلك المنافذ وتكثيف حملات صحة البيئة وأخذ عينات للمياه وكذلك النظافة العامة حول الكنائس وأماكن التجمعات والأسواق العامة والباعة الجائلين، والتأكد من جودة المنتجات الغذائية والبيئة الصحية، والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحث «مكي» المواطنين على تجنب التجمعات والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات اللازمة ومنع التجمعات في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها من الأماكن المغلقة، مؤكدًا على ضرورة عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

دعم المستشفيات بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية

من جهة أخرى، أعلن الدكتور سعد مكي دعم مستشفيات الصحة بالدقهلية بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليون جنيه، في إطار سعي الدولة لتطوير المنظومة الصحية، من خلال تطوير ورفع كفاءة كافة المستشفيات الصحية ودعمها بالأجهزة الطبية والمعدات الطبية اللازمة.

وأكد أنه تم دعم مستشفيات الصحة بعدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية شملت (15 سرير رعاية مركزة، و30 مونيتور، و4 أجهزة تنفس صناعي، و10 أجهزة صدمات، و9 أجهزة رسم قلب، و4 جهاز دياثرمى، و5 أجهزة غازات الدم، و4 شفاط سوائل، ومنظار جهاز هضمي علوي، ومنشار جبس عظام، وترولي جوانب، وترابيزة عمليات عظام، وثلاجه حفظ دم».