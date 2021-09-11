بيمنح فوائد 15%.. تفاصيل القبض على «مستريح الأجهزة الطبية» بمطروح

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل القبض على «مستريح الأجهزة الطبية» بمطروح، بعد النصب على عشرات الأهالي بحجة استثمار أموالهم في الأجهزة الطبية وأجهزة الأشعة، مقابل فوائد شهرية تصل إلى 15%.

وأوضحت التحريات أن المتهم «إ.ي»، 40 سنة، يعمل فنى أجهزة طبية بأحد مستشفيات مطروح، وأنه أقنع عددا من جيرانه بوجود أجهزة طبية يمكن استيرادها من الخارج وبيعها بالمستشفيات بضعف الثمن، وأنه يحتاج إلى سيولة مالية كبيرة للحصول على تلك الأجهزة، وعرض عليهم فوائد مغرية وصلت إلى 15% مع رد أصل المبلغ خلال سنة.

المتهم حصل على 2 مليون جنيه من ضحاياه

وتبين أن المتهم تمكن من الحصول على ما يقرب من 2 مليون جنيه من ضحاياه، لكنه لم يلتزم برد المبالغ أو دفع الفوائد المتفق عليها، ولاذ بالهرب.

فيديو على فيس بوك يقود للمتهم

وعقب هروبه تداول الضحايا عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، بشأن منشور يتضمن هروب أحد الأشخاص عقب استيلائه على أموال المواطنين بمطروح.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المتهم، وتبين أنه يعمل بأحد المستشفيات بمطروح «هارب من محل إقامته»، ومطلوب التنفيذ عليه فـى (31) حكما في قضايا (شيكات وتبديد)، وقيامه بتجميع أموال من المواطنين بزعم الإتجار في الأجهزة الطبية والأشعة.

القبض على المتهم في البحيرة

بتكثيف التحريات أمكن تحديد مكان اختباء المتهم بشقة مستأجرة بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، حيث أمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم للنيابة العام التي تولت التحقيق.