«المنشآت الآيلة للسقوط» تعاين منزلا بعد انهيار سقفه ببنها

عاينت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة القليوبية، منزلا بمنطقة كفر الجزار، لوجود تشققات به وانهيار جزء من سقف الدور الثالث.

انهيار سقف منزل

كان مجلس مدينة بنها، برئاسة المهندس علي عبدالستار سيد أحمد، تلقى بلاغا بانهيار جزء من سقف الدور الثالث بمنزل بكفر الجزار ببنها، وانتقل العميد حازم عفت مأمور قسم مركز بنها ورئيس الوحدة المحلية بكفر الجزار، ومدير الإدارة الهندسية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وأجريت المعاينات اللازمة على الطبيعة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مصرع طفل سقط من الطابق الخامس

في سياق آخر، لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس في قرية البقاشين التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وتم نقله إلى مستشفى كفر شكر لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث.

وتلقى اللواء مصطفى غالب مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بسقوط الطفل «مصطفى . ع . م . م» من الطابق الخامس بقرية البقاشين بكفر شكر، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال متأثرا بإصابته، وتم نقله إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين أن الطفل يبلغ من العمر 15 عاما، وأنه سقط على الأرض أثناء تواجده بالطابق الخامس داخل قريته البقاشين محل إقامته وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.