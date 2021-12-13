دراسة جديدة للحكومة: الصناعات الغذائية مصدر دخل 40% من المصريين

أعدّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، دراسة تحت عنوان «تعميق اندماج مصر في سلاسل الإمداد والقيمة الإقليمية والعالمية للصناعات الغذائية»، لتوضيح أهمية العوائد المتحققة على الاقتصاد نتيجة الاندماج والمشاركة في سلاسل الإمداد والقيمة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتحليل تطورات سلاسل الإمداد والقيمة العالمية للصناعات الغذائية على مستوى العالم، مع إلقاء نظرة شاملة على الوضع الراهن لمصر في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية لتلك الصناعات، وتحليل بعض مؤشرات الاندماج فيها، وتحديد الوسائل والسياسات التي من شأنها تعميق اندماج مصر بها.

وأوضحت الدراسة، أن قطاع الصناعات الغذائية هو أحد القطاعات الواعدة ومن أكثرها قابلية للتجارة في ضوء كونه مرتبطاً بروابط خلفية وثيقة بالقطاع الزراعي الذي يعد المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة لنحو 40% من السكان المصريين، ومن ثم يمكن أن يساهم توطين الصناعة في زيادة الصادرات بما يعزز الفائض التجاري، ويزيد من تدفق العملة الأجنبية، ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ويوفر فرص العمل ويخفض من معدلات الفقر.

2441 مصنعاً إجمالي مصانع الصناعات الغذائية بمصر خلال 2017

وأشارت الدراسة، إلى أن إجمالي عدد مصانع الصناعات الغذائية المصرية قد بلغ 2441 مصنعاً في عام 2017، موزعة على 21 منتجاً زراعياً، وتستخدم في مجملها 24.6 مليون طن من المنتجات الزراعية كمواد خام، تمثل نحو 10% من الإنتاج الزراعي، بينما يبلغ الإنتاج الكلى من المنتجات الغذائية نحو 6.1 مليون طن.

وحسب الدراسة، هناك 15 مصنعاً للسكر تستخدم كل إنتاج قصب وبنجر السكر، البالغ نحو 18.5 مليون طن من المحصولين، وتنتج 2.2 مليون طن من السكر، و1152 مصنعاً للجبن تستخدم نحو 160 ألف طن من اللبن، وتنتج 103 ألاف طن جبن.

وأوضحت الدراسة، يوجد 27 مصنعاً لتجفيف الخضر والفاكهة، تستخدم 171 ألف طن وتنتج نحو 106 ألاف طن، كما يوجد بقطاع الصناعات الغذائية نحو 7000 شركة تقوم بتصنيع الغذاء من خلال إدارة المصانع المشار إليها وتبلغ قيمة إنتاج الصناعات الغذائية نحو 22.2 مليار دولار «نحو 352 مليار جنيه» في 2017.

الدول العربية تستأثر بالجزء الأكبر من هذه الصادرات الغذائية

وحسب الدراسة، أن الأسواق التصديرية للصناعات الغذائية المصرية تتنوع بين قارات ودول العالم غير أن الدول العربية تستأثر بالجزء الأكبر من هذه الصادرات ويليها الاتحاد الأوروبي ثم الولايات المتحدة الأمريكية، وقد جاءت منتجات الألبان والخضر المجمدة والفواكه المجمدة في مقدمة الصناعات الغذائية تصديراً بقيمة 199.7 و182.6 و157.4 مليون دولار على الترتيب في 2020.

وأبرز نتائج الدراسة، هي الإشارة إلى زيادة حجم التجارة العالمية للأغذية الزراعية بأكثر من الضعف منذ عام 1995، لتصل إلى 1.5 تريليون دولار في عام 2018، حتى أصبحت تشكل أكثر من ثلث الإجمالي العالمي، ومع ظهور سلاسل القيمة الغذائية الزراعية العالمية فإن حوالي ثلث الصادرات الزراعية والغذائية العالمية يتم تداولها ضمن سلسلة القيمة العالمية وتشكل المنتجات الغذائية المصنعة الجزء الأكبر من تجارة الأغذية الزراعية.

كما خلصت الدراسة إلى أن قطاع الصناعات الغذائية في العالم ينتظم بشكل متزايد في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية خاصة مع مشاركة المزيد من دول الاقتصادات الناشئة من أمريكا اللاتينية وآسيا والتي أصبحت من الموردين الرئيسيين للمواد الغذائية الزراعية والوسيطة والتي غالباً ما يتم تصنيعها.

وأشارت الدراسة، إلى أن التدابير غير الجمركية المتعلقة بالمنتجات الزراعية تميل إلى كونها أعلى بالمقارنة بالعديد من القطاعات الأخرى ويمكن لهذه التدابير دعم التجارة أو إعاقتها اعتماداً على طبيعتها.

أبرز توصيات الدراسة

- تطبيق السياسات التجارية المناسبة على جانبي استيراد وتصدير منتجات الصناعات الغذائية.

- توسيع نطاق التحول الرقمي بحيث يشمل جميع مراحل سلسلة القيمة الغذائية بدءاً من المزرعة وحتى المائدة.

- تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية في تعميق إدماج مصر في سلاسل الإمداد للصناعات الغذائية.

- تحسين القدرة التنافسية للصناعات الغذائية المصرية من خلال زيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد في تصنيع الأغذية.

- توحيد وإنفاذ معايير سلامة الأغذية على طول سلاسل القيمة الغذائية.

- خلق منتجات جديدة ومحسنة تلبى رغبات العملاء النهائيين في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

- تحسين العلامات التجارية والتسويق والمبيعات وإدارة القنوات في الأسواق.