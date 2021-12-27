بدء التشغيل التجريبي لموقف المنزلة الجديد للسيارات ‏في الدقهلية

بدأت محافظة الدقهلية اليوم في التشغيل التجريبي لموقف المنزلة الجديد للسيارات علي مساحة 2000 متر مربع ويتسع لعدد 100 سيارة، تمهيدا لافتتاحه قريبا.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير جميع مناحي حياة المواطن المصري، وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم، من خلال إنشاء مواقف حضارية تسهل حركة تنقل المواطنين من والي المحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية.

موقف المنزلة الجديد يقع على مساحة 2000 متر

وبحسب بيان محافظة الدقهلية، فإن موقف المنزلة المجمع الجديد للسيارات يقع علي مساحة 2000 متر مربع ويتسع لعدد 100 سيارة تمهيدا لافتتاحه قريبا، في إطار خطة محافظة الدقهلية لتنفيذ مواقف سيارات حضارية تليق بمواطني المحافظة وتيسيرا عليهم.

يضم موقف المنزلة الجديد مواقف 3 محافظات

وأوضح البيان، أن موقف المنزلة الجديد يضم مواقف السيارات لخطوط القاهرة، وبورسعيد، ودمياط، والمنصورة، ويشمل الموقف الجديد علي كافيتريا ومسجد ودورات مياه عملا علي راحة المواطنين، إضافة إلى مكتب إداري.

ويقضي الموقف الجديد علي المواقف العشوائية داخل مدينة المنزلة والحد من التكدس المروري ‏مما يسهل حركة تنقل المواطنين المترددين من وإلي الدقهلية، وذلك بالتنسيق والتعاون بين ‏المحاسب احمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة والمحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة المنزلة والتنسيق مع قطاع المرور ومباحث المرور للمتابعة علي الطبيعة أعمال التشغيل التجريبي للموقف الجديد وتذليل كافة العقبات لحين افتتاحه قريبا.