توصيل الغاز لـ 1.2 مليون وحدة سكنية خلال 2021.. من ضمنهم «حياة كريمة»

قالت وزارة البترول والثرة المعدنية إنها استطاعت تنفيذ العديد من مشروعات توصيل الغاز الطبيعي إلى المدن الأكثر احتياجاً في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير القرى والنجوع الأكثر احتياجاً.

وأضافت وزارة البترول والثروة المعدنية في تقرير لها عن حصاد إنجازات 2021 أن قطاع البترول انطلق في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي لقرى «حياة كريمة » لتطوير قرى الريف المصري، حيث تستهدف توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 50 مركزاً و1436 قرية كمرحلة أولى ليستفيد منها نحو 4.1 مليون وحدة سكنية.

توصيل الغاز الطبيعي إلى 96 قرية خلال عام

وقامت الوزارة بتوصيل الغاز الطبيعي إلى 96 قرية خلال العام الحالي 2021، وجارى التوصيل لـ 241 قرية أخرى منفذ بها صرف صحى حكومي، والتوصيل لباقي القرى تباعاً تزامناً مع انتهاء أعمال الصرف الصحي.

كما تم توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالى 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام يعادل استهلاكها حوالى 21 مليون أسطوانة بوتاجاز تم إحلالها، الأمر الذى يسهم فى خفض الدعم الموجه للبوتاجاز، ويزيد إجمالي عدد الوحدات السكنية المستفيدة إلى حوالى 12.9 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى نهاية ديسمبر2021.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 75 منطقة جديدة دخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال 2021، وكذلك تم التوصيل إلى 2000 مستهلك تجارى، و100 مصنع، إلى جانب تحقيق معدل كبير في مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمخابز البلدية يفوق معدل العام السابق بنحو ثلاثة أضعاف حيث بلغ ما تم توصيله خلال العام الماضي نحو 2358 مخبزا مقارنة بنحو 826 مخبزاً.

ونوهت وزارة البترول بتشغيل المرحلة الأولى من مشروع توصيل الغاز للمنازل بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد من خلال تكنولوجيا جديدة ممثلة فى توصيل الغاز المضغوط المنقول عبر سيارات مخصصة لذلك التي ُتطبق لأول مرة بالمدينة، حيث تشمل هذه المرحلة توصيل الغاز لـ 14 ألف أسرة و120 منشأة تجارية و34 مخبزاً بلدياً، بالإضافة إلى محطة تموين سيارات بالغاز كوقود.