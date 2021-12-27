كيف تفرق بين الإصابة بنزلات البرد ومتحور «أوميكرون»؟ استشاري تجيب

مازال الحديث مستمر عن متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، حيث يثير المتحور الجديد حالة من الخوف نظرًا لقدرته الكبيرة علي الانتشار الشريع مقارنةً بباقي المتحورات الخاصة بالفيروس.

وخلال فصل الشتاء تزيد فرص الإصابة بنزلات البرد، وتتشابه أعراض نزلات البرد المعتادة في الشتاء، مع أعراض المتحور الجديد «أوميكرون»، فكيف يمكن التمييز بينهما؟.

تشابه كبير بين أعراض المتحورأوميكرون و نزلات البرد

الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتريا و المناعة والتغذية ورئيس قسم البكتريا بمستشفى جامعة القاهرة، قالت إن هناك تشابه كبير بين أعراض فيروس كورونا خاصة المتحورالجديد أوميكرون، ونزلات البرد العادية، ومن الصعب التفرقة بين الإصابة بالمتحور ونزلات البرد .

وأضافت «نهلة»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه على الرغم من التشابه الشديد بين أعراض متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، ونزلات البرد، يمكن التمييز بينهما، حيث أنه في حالة الاصابة بـ«أوميكرون»، يصاحبه فقدان حاستي الشم والتذوق على عكس البرد فإنه المريض لا يفقد الشم.

نزلات البرد لا يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة

وأوضحت أنّ نزلات البرد لا يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة على عكس الإصابة بمتحور كورونا، كما أن الإصابة بنزلات البرد لا تستمر لفترة طويلة فهي تتراوح بينن 3 و4 أيام، وتابعت: «حال استمرار الأعراض لمدة طويلة، يجب على المصاب التوجة إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة».

أهم الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا

وأشارت استشاري المناعة، إلى أن هناك بعض الإجراءات التي تقلل من فرص الإصابة بفيروس كورونا وخاصة المتحورالجديد «أوميكرون»، ومنها تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والالتزام بارتداء الكمامة، والمداومة على غسل اليدين.

ومن ضمن تلك الإجراءات، الحرص على تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا، وذلك لما له من أهمية في زيادة قدرة الجهاز المناعي على مقاومة الإصابة بالفيروس، كما أنّ اللقاح يزيد من عدد الأجسام المضادة بالجهاز المناعي.