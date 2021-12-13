الغرف التجارية: مصر تملك صناعة دواجن متقدمة.. وتستطيع التصدير لأوروبا

كشفت تقارير اقتصادية للغرف التجارية، حصلت «الوطن» على نسخة منها، أن مصر تملك صناعة دواجن متقدمة تستطيع التصدير إلى أوروبا، وذلك بعد خروجها من تلك الصناعة بتقليص حجم استثماراتها لأسباب بيئية ومالية لتستكمل احتياجاتها بالاستيراد وفقا لتقارير الغرف التجارية.

أسباب تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الدواجن

وأرجعت الأسباب إلى أن القطاع الداجني استطاع تحقيق اكتفاء ذاتي لمدة 15 عاما بدءًا من 1990 وحتى 2006 وفيروس إنفلونزا الطيور لم يصب كثيرا من المزارع الكبيرة التي تستخدم تكنولوجيات متطورة في تربية الدواجن.

وتتمتع مصر بوجود كوادر فنية ذات خبرات مهنية عالية اكتسبتها على مدار سنوات طويلة بجانب الطقس الجيد الملائم لحد بعيد للتربية، وميزة الإعفاء الجمركي على الكثير من مستلزمات الإنتاج ووجود مناخ استثماري جيد يتجه لتشجيع الصناعات الكثيفة.

تعرف على استهلاك الدواجن من العلف

ويأخذ كيلو اللحم الأحمر من 6 -7 كيلو علف أما الدواجن فيتكلف 1.5 كيلو علف، معامل التحويل الطبي 1.6 بدلا من2.3 في الماشية.

وأشارت التقارير إلى أن مصر لا تستطيع التوسع في اللحوم الحمراء لحاجتها إلى الأعلاف الخضراء وبالتالي لا نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي منها بينما التوسع في الذرة الصفراء أكثر إمكانية وأقل تكلفة بالإضافة إلى انخفاض الاحتياج المائي لزراعة الذرة مقارنة بالبرسيم وعموما انخفاض الاستهلاك المائي للحوم الدواجن مقارنة باللحوم.

وأوضحت أنه حدثت تطورات إيجابية في عمر الدواجن كان عمر الدورة 56 يومًا أما في 2001 فقد أصبح عمر الدورة 36 يوما للدواجن لا تحتاج إلى مساحات كبيرة.

ويشار إلى أن حجم إنتاج مصر من الدواجن يبلغ 4 ملايين دجاجة يوميا، بمتوسط إنتاج سنوي يبلغ حوالي مليار وأربعمائة مليون دجاجة، وحوالي ثلاثة عشر مليار بيضة.

وتحقق مصر أكثر من 97% من احتياجات المواطنين من الدواجن ولدينا اكتفاء ذاتي من البيض وفائض للتصدير وحجم الاستثمارات في صناعة الدواجن حوالي 90 مليار جنيه ويستوعب أكثر من 2.5 مليون عامل.