السكة الحديد تعلن تعديل وتركيب 12 قطارا بعربات محسنة «تحيا مصر»

تواصل هيئة السكة الحديد، تحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، وصولا إلى عدم تشغيل أي قطار قديم على قضبان السكك الحديدية بنهاية 2021، على أن تكون جميع القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، جديدة ومحسنة مع مطلع يناير 2022.

منع تشغيل العربات القديمة واستبدالها بقطارات «تحيا مصر»

وأوضحت السكة الحديد، في بيان رسمي لها اليوم، أنه جرى منع تشغيل العربات القديمة واستبدالها بقطارات محسنة «تحيا مصر»، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، معلنة عن تعديل وتركيب 12 قطارا على بعض الخطوط كالتالي:

أولا: اعتبارا من يوم 26 ديسمبر 2021

خط بنها / الزقازيق/ بورسعيد والعكس

- تعديل تركيب قطاري 281/262 بعدد 7 عربات محسنة (تحيا مصر) بنفس الجدول الحالي.

ثانيا: اعتبارا من يوم 27 ديسمبر 2021

خط بنها / الزقازيق/ بورسعيد والعكس

- تعديل تركيب قطارات 285/286/274/258/261/251 بعدد 7 عربات محسنة (تحيا مصر) بنفس الجدول الحالي.

2- خط الزقازيق /الصالحية والعكس

- تعديل تركيب قطاري 197/194 بعدد 7 عربات محسنة (تحيا مصر) بنفس الجدول الحالي.

ثالثا: اعتبارا من يوم 1 يناير 2022

خط القاهرة/ منوف / الإسكندرية والعكس

- تعديل تركيب قطاري 119/118 بعدد 10عربات محسنة (تحيا مصر) وبنفس الجدول الحالي.

تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين

وأشارت السكة الحديد، إلى تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، علاوة على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، مطالبة جموع الركاب بالالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية خلال التواجد داخل المحطات أو عربات القطارات.