السكة الحديد تعلن عن تعديل وتركيب 22 قطارا بعربات محسنة «تحيا مصر»

واصلت هيئة السكة الحديد، تحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، وصولا إلى عدم تشغيل أي قطار قديم على قضبان السكك الحديدية بنهاية 2021، على أن تكون جميع القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية بالوجهين القبلي والبحري، جديدة ومحسنة، مع مطلع يناير 2022.

منع تشغيل العربات القديمة واستبدالها بقطارات «تحيا مصر»

ونوهت السكة الحديد، في بيان رسمي لها اليوم، إلى منع تشغيل العربات القديمة واستبدالها بقطارات محسنة «تحيا مصر»، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب والمسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية بالوجهين القبلي والبحري.

تعديل وتركيب 22 قطارا على بعض الخطوط

وأعلنت عن تعديل وتركيب 22 قطارا على بعض الخطوط اعتبارا من يوم 29 ديسمبر2021 أولها خط «طنطا / قلين/ شربين»، والعكس، وتعديل تركيب قطارات 489/ 504/ 507/ 508 ركاب «طنطا / قلين/ شربين»، والعكس، بعدد 7عربات محسنة «تحيا مصر»، بنفس جداولهم الحالية، وخط «الزقازيق / أبوكبير/ الصالحية»، والعكس، فضلا عن تعديل تركيب قطارات 173/ 174/ 175/ 176/ 179/ 180/ 181/ 182/ 4413/ 4414/ 191/ 192/ 195 بعدد 7عربات محسنة «تحيا مصر»، بنفس جداولهم الحالية.

كما أعلنت الهيئة عن تعديل تركيب قطارات اعتبارا من يوم 30 ديسمبر2021، على رأسها خط «طنطا / قلين/ شربين» والعكس، و تعديل تركيب قطارات 485/ 490/ 493/ 498/ 452 ركاب «قلين/ شربين/ طنطا»، بعدد 7عربات محسنة «تحيا مصر»، بنفس جداولهم الحالية، إلى جانب خط «الزقازيق / أبوكبير/ الصالحية»، والعكس، وتعديل تركيب قطار 170 بعدد 7 عربات محسنة «تحيا مصر»، بنفس جدوله الحالي.

تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، داخل المحطات وعربات القطارات

وأعلنت السكة الحديد، عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، داخل المحطات وعربات القطارات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من تفشي كورونا.