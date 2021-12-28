حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 28-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الثور أنّه شخصية عنيدة بدرجة كبيرة، إذ يمكن أن يصل إلى درجة حب الامتلاك عندما يحب شيئًا أو شخصًا.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر بمنزل الصحة يمنحك اليوم شعورا بالطاقة، ويمكنك أن تنجز سريعا.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

تجد من يمدك بالحماس، وتتعامل بإخلاص وتهتم بمن حولك، وتبدو مشرقا ومؤثرا.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.