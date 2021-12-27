حظك اليوم برج الثور الاثنين 27-12-2021 مهنيا وعاطفيا

الإندفاع والعناد الشديد أبرز عيوب مولود برج الثور، إلا أن ما يتميز به هو أنه دائم ما يميل إلى الصمت فهو لا يفضّل أن يتحدّث كثيرًا كبقيّة الناس، بل يحب الاستماع إلى أحاديث الآخرين، كما يعرف عنه حبه للعمل وإتقانه على أكمل وجه، ويعد أبرز ما يميز صاحب هذا البرج أنه يفضل الخروج في وقت النهار، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

القمر في منزل العمل وإذا كلفت بأداء مهمة، ستنجزها على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

تبدو قادرا أن تتغلب على المشاكل بما تملك من حماس وطاقة، فقط لا تتسرع في ردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة بدرية طلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 24 أبريل.