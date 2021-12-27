العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري في الرأس ببني سويف

عثر أهالي بني سويف، اليوم، على جثة شاب مصاب بطلق ناري في الرأس بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي بين مركزي سمسطا والفشن، وتكثف قوات الشرطة والمباحث بمديرية أمن بني سويف جهودها لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.

بلاغ بالعثور على جثة شاب بمنطقة صحراوية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا بالعثور على جثة شاب يدعى «بسام. م. ر»، 36 عاما، مقيم بمركز الفشن جنوب المحافظة، مصاب بطلق ناري في الرأس وتم إيداعه مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف الشرطة وجهات التحقيق.

جهود مكثفة لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لاتخاذ اللازم، وجرى ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

ووجّه اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، اللواء أسامة جمعة مدير مباحث المديرية، بتشكيل فريق بحثي تحت إشرافه، وقيادة رئيس المباحث؛ لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.

وفي سياق آخر، صرح مستشفى الفشن المركزي جنوب بني سويف، بخروج تلاميذ حضانة خاصة أصيبوا في حادث انقلاب ميكروباص كان يقلهم، ما أدى إلى إصابة 14 منهم بكدمات وجروح، وجرى نقلهم لمستشفى الفشن المركزي، وتلقوا العلاج اللازم، فيما جرى إحالة 11 منهم لاستكمال العلاج والإسعافات بمستشفى بني سويف الجامعي.