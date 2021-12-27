أستاذ أورام: أغلب مرضى سرطان الثدي يعالجون بأدوية هرمونية وجينية حاليا

قال الدكتور لؤي قاسم، أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني، وعضو المكتب التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، إن بعض الأدوية تساعد كثيرا في شفاء حالات الورم الخبيث في الثدي، وتأخر تطور الورم، وتطيل البقاء على قيد الحياة لسنوات طويلة، مبينا أن هناك سيدات كثيرات لديهن سرطان في الثدي، لكنها حصلت على علاج سيطر على الورم، وأطال بقائهن على قيد الحياة.

طرق علاج مرضى سرطان الثدي

وأضاف «قاسم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع على فضائية «CBC»، اليوم، وتقدمه الإعلامية منى عبد الغني وإيمان عز الدين، أن أغلب مرضى سرطان الثدي حاليا يعالجون بالأدوية الهرمونية والأدوية الجينية، موضحا أن الجهاز المناعي يتأثر بالحالة النفسية للشخص.

نسبة إصابة الرجال بورم الثدي

وأشار أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني، وعضو المكتب التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، إلى أن الرجال يصابون بورم الثدي بنسبة واحد في الألف فقط، موضحا أن أي سيدة معرضة للإصابة بسرطان الثدي، حتى إذا كانت في مرحلة الإرضاع أو متزوجة حديثا، مبينا أن التركيز حاليا على اكتشاف الثدي في مراحل مبكرة، لأن نسبة الشفاء منه أعلى، لكن هناك نسب يجري اكتشافها بشكل متأخر، وينتقل لأكثر من مكان، وليس يوجد في منطقة محدودة، وهذا يكونه علاجه طويل المدى، موضحا أن الإصابة ترجع لعوامل وراثية، وأحيانا التعرض لأدوية هرمونية بدون إشراف طبي.