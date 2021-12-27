فريق مسرحية «في نص الليل» يطير إلى الرياض استعدادا للعرض ليلة رأس السنة

سافر اليوم، فريق عمل مسرحية «في نص الليل»، من مطار القاهرة، متجهين إلى المملكة العربية السعودية، استعدادا لعرض المسرحية ليلة رأس السنة، على مسرح العلا بالرياض.

مسرحية فى نص الليل

ومن المقرر أن يجرى فريق عمل مسرحية فى نص الليل بروفة وحيدة على المسرح، قبل ليلة العرض الجمعة المقبل، وكان فريق المسرحية، أجرى بروفات على مسرح الريحاني، بقيادة المخرج عمرو عرفة.

ومسرحية فى نص الليل، أول انتاج لشركة ABK media pro. Bahgat kamar لصاحبيها أيمن بهجت قمر وانجى عبد الحافظ، والشركة قررت أن يكون بادرة أعمالها مهداه للراحل بهجت قمر، وان تنتج أعمالا ذات قيمة فنية بحجم وقيمة الفن المصرى وستستكمل الشركة، إنتاجها بفيلم سينمائى سيتم الإعداد له عقب عرض المسرحيه.

أبطال مسرحية في نص الليل

«في نص الليل» عمل مسرحي جديد، مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، ويعتمد على اعادة تيمات مختلفه قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر، فيها مزيج من المسرحيات والافلام والمسلسلات الإذاعية والتليفزيونية، وجرى وضعها في قالب مسرحي جديد برؤيه مختلفة وعصرية، كتبها ايمن بهجت قمر نجل الكاتب الراحل، ويخرجها عمرو عرفه في اول اخراج مسرحي له.

مسرحية في نص الليل بطولة غاده عادل وحسن الرداد ومحمد عبد الرحمن وريم مصطفى وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود

المسرحية تعتمد على استخدام خاصية البروجيكشن والجرافيكس من خلال محمود صبري، وهي تكنولوحيا متطوره تتميز بها المسارح العالمية في عروضها الحية، والاستعراضات للدكتور عاطف عوض أحد أكبر مصممي الاستعراض في الوطن العربي، والإضاءة لمدير التصوير السينمائي وائل درويش وديكور إسلام البنا، والموسيقى والألحان للموسيقار محمود طلعت، الذي تمثل مشاركته في العمل عوده للشكل السليم والمبهر للمسرح الاستعراضي، إشراف عام على الانتاج أسامة الخبيري، إنتاج شركة ABK وتمثلها انجي عبد الحافظ.