إبراهيم سمك: سأطرح قانون بعدم منح تراخيص للمنازل إلا بالطاقة المتجددة

قدم المهندس إبراهيم سمك، العالم المصري وأحد أبرز رواد الطاقة المتجددة في العالم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على أفكاره، لافتًا إلى أنه منذ 7 سنوات، كانت الكهرباء «بتقطع» يوميًا، مشيرًا إلى أنه شخصيًا تعرض لموقف صعب بسبب انقطاع الكهرباء وهو داخل الأسانسير، وظل بداخله لمدة 7 ساعات.

تحدثت مع الرئيس عن مشروعات الطاقة في ألمانيا

وأوضح سمك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أنه تحدث مع الرئيس، عن مشروعات الطاقة في ألمانيا، والاستفادة من مشروعات الطاقة هناك، لافتًا إلى أن السيسي وافق على تنفيذ مشروع مماثل، لافتًا إلى أنه تذكر إله الشمس الذي كان يعبده قدماء المصريين، مشيدًا بقوة الشمس لدينا، التي تعتبر من الأقوى عالميًا.

وأشاد سمك بمحطة بنبان للطاقة المتجددة، التي تعتبر أكبر محطة طاقة متجددة في العالم، مشيرًا إلى أن الرئيس بنى بنية تحتية عظيمة لمصر، وأنه لم يكن يعمل على وضع التسكين بـ«البنج»، لكنه كان يحل المشاكل برمتها، مؤكدًا أن مصر انتقلت من أزمة في الكهرباء إلى فائض يسمح بتصدير الكهرباء للدول المجاورة.

قانون جديد في ألمانيا للطاقة المتجددة

ووصف سمك المشروعات المنفذة، بأنها تمت بفكر وصواب، مؤكدًا أن هناك أكثر من 1.6 مليون منزل تعمل بالطاقة المتجددة في ألمانيا، مشيرًا إلى أن هناك قانون جديد بداية من يناير في ألمانيا، يمنع الحصول على رخصة دون أن يكون المبنى يعمل بالطاقة المتجددة، مضيفًا «أنا متأكد أنه في اجتماعنا الجاي في الرئاسة، هقول على القانون، وهجيب المواد بتاعته وأعرضها».

وأشار «سمك»، إلى أن مردود المشروعات القومية سريع على المواطن، مشيدًا بمشروع حياة كريمة وبالبنية التحتية التي تشهدها مصر، معتبرًا أن المشروعات التي افتتحها الرئيس، لا تقل أهمية عن مشروع السد العالي، داعيًا للرئيس السيسي بالصحة «يارب يديله الصحة وبركة كبيرة».