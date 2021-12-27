إصابة 6 أشخاص في حادثي سير بكفر الشيخ

أصيب 6 أشخاص في حادثين منفصلين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، وجرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ووقع الحادث الأول على الطريق الدولي الساحلي «بلطيم - الإسكندرية» في نطاق مركز مطوبس، إذ اصطدمت سيارة نصف نقل بأخرى ملاكي، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وجرى نقلهم إلى مستشفى مطوبس المركزي عبر سيارات الإسعاف.

بينما وقع الحادث الثاني على طريق «دسوق - كفر الشيخ»، حيث انقلب موتوسيكل يستقله شخصان ما أدى لإصابتهما بإصابات طفيفة، وجرى نقلهما إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

وتلقت غرفة عمليات مديرية الشؤون الصحية، إشارتين بالحادثين وجرى الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات.

ولقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، أمس، إثر حادث تصادم سيارة نصف نقل بعربة «كارو» على طريق الشين أمام عزبة جودة، التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، ونُقل المصابان والمتوفى لمستشفى قلين المركزي، وتم إبلاغ مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت غرفة مديرية الصحة بكفر الشيخ، في بيان لها، مصرع «ع، أ»، 45 عاما، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى قلين المركزي، كما تبين إصابة كل من «ه.م»، 35 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة، و«أ، م»، 53 عاما، بجرح قطعي بالوجه.

إصابة 15 عاملاً في تصادم سيارتي نصف نقل

وفي وقت سابق، أصيب 15 عاملاً في تصادم بين سيارتي نصف نقل محملتين بالعمال، على الطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز مطوبس، في محافظة كفر الشيخ، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفيات مطوبس ورشيد المركزيين.