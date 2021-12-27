هيئة السكة الحديد تعلن قرارات عاجلة تنفذ أول يناير 2022

أعلنت هيئة السكة الحديد عن تنفيذ قرارات عاجلة تنفذ بدءاً من يوم السبت الموافق 1 يناير 2022، على جميع الركاب الذين يستقلون القطارات على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، وذلك تزامناً مع بدء التشغيل التجريبي للبوابات الإلكترونية في 5 محطات «القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - دمنهور - سيدي جابر»، موضحة أنه لن يسمح بتشغيل أي قطار قديم على قضبان السكك الحديدية مطلع يناير 2022.

صرف تذكرة واقف للركاب بنسبة لا تتجاوز 20% للقطارات المكيفة

وتضمنت قرارات السكة الحديد التي سيتم تطبيقها 1 يناير 2021، صرف تذاكر واقف للركاب داخل القطارات، حال عدم وجود أي مقاعد خالية بالقطارات، حيث تصرف التذاكر يدويا بنسب محددة، لا تتجاوز نسبة 20% للقطارات المكيفة الإسباني والفرنساوي، وللقطارات الـVIP، لا تتجاوز 5% من المقاعد المتاحة وإتاحتها دون حد أقصی لعدد التذاكر المنصرفة على جميع القطارات الروسية، وذلك بناءً على طلب الراكب.

عدم السماح لأي راكب بدخول رصيف القطارات دون تذكرة

وشملت قرارات السكة الحديد عدم السماح لأي راكب بدخول رصيف القطارات من خلال البوابات الإلكترونية الجديدة، والتى تم تركيبها مؤخراً في المحطات بدون تذكرة، مشددة على أن البوابات الإلكترونية هدفها القضاء على تهرب الركاب من دفع قيمة تذاكر القطارات، منوهة إلى أنه سيتم إتاحة تذاكر إلكترونية والكارت الذكي وتعديل شفرة التذاكر الورقية، للتعامل مع البوابات الإلكترونية الجديدة.

إتاحة استخراج اشتراكات بالتقسيط للعاملين بالسكة الحديد

وطالبت السكة الحديد جميع العاملين بكافة القطاعات خارج حدود محطات المرحلة الأولى لمشروع البوابات الإلكترونية «القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - سيدي جابر - دمنهور»، والذين يلزم استخدامهم القطارات والمرور من البوابات الإلكترونية بسرعة عمل اشتراكات مصلحية بالتقسيط أو ربع أجر نقدا، وذلك طبقا لتعليمات الهيئة المنظمة لذلك، لإمكان عبورهم من البوابات الإلكترونية قبل بدء عملها خلال الأيام القليلة المقبلة.

100 جنيه غرامة التهرب من دفع قيمة تذكرة القطار TOP VIP

وحددت السكة الحديد أسعار غرامات «التزويغ» من دفع قيمة تذكرة القطارات، والتى سيتم تطبيقها بحزم على جموع الركاب المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات، بداية من 1 يناير 2022، خاصة مع تركيب البوابات الإلكترونية في 5 محطات، مطالبة جموع الركاب بالاحتفاظ بالتذكرة حتى نهاية الرحلة، حتى يتمكن من الخروج من محطة الوصول، وجاءت غرامات الهيئة على النحو التالي:

1- 100 جنيه غرامة استقلال القطارات الـTOP VIP بدون تذكرة.

2- 50 جنيها غرامة استقلال القطارات الروسية بدون تذكرة.

3- 40 جنيها غرامة استقلال القطارات الـVIP.

4- 30 جنيها غرامة استقلال القطارات المكيفة الفرنساوي والإسباني بدون تذكرة.

5- 20 جنيها غرامة استقلال القطارات المحسنة «تحيا مصر» بدون تذكرة.

6- 20 جنيها غرامة استقلال القطارات المميزة بدون تذكرة.

7- 20 جنيها غرامة استقلال القطارات المطورة بدون تذكرة.

8- 15 جنيها غرامة استقلال قطارات الضواحي بدون تذكرة.

ومن جهته، أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لن يسمح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة، لافتاً إلى أن البوابات الإلكترونية الجديدة هدفها القضاء على ظاهرة التزويغ من دفع أجرة القطارات، موضحاً أن الوزارة تعمل على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.