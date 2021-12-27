السكة الحديد: لا تعديلات على مواعيد القطارات خلال احتفالات الكريسماس

كشفت هيئة السكة الحديد، عن رفع حالة الطوارئ، لصيانة وتجهيز القطارات، استعدادا لاحتفالات الكريسماس، مؤكدة أن غلق محطة أسوان لمدة 3 أيام، لن يؤثر على حركة مسير القطارات، حيث إن القطارات ستقوم من القاهرة حتى محطة دراو والعكس، وسيتم توفير أتوبيسات لنقل الركاب من محطة دراو وحتى أسوان، للتسهيل عليهم، موضحة أن جميع القطارات جاهزة تماما لكل الرحلات التى ستقوم خلال أعياد رأس السنة.

لا تعديلات على مواعيد القطارات تزامنا مع احتفالات الكريسماس

وقال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إنه سيتم فتح محطة أسوان مرة آخرى يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 28 ديسمبر الجاري، مؤكدا أنه لا يوجد أى تعديلات على مواعيد القطارات، خلال الاحتفالات بأعياد الكريسماس، منوها إلى أن هناك تعليمات مشددة بعدم خروج أى قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية قبل التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب وحركة مسير القطارات.

إجراءات صارمة ضد كورونا تزامنا مع احتفالات الكريسماس

وأكد المصدر، في تصريحات لـ «الوطن»، أن السكة الحديد، تقوم بتنفيذ إجراءات صارمة ومشددة داخل جميع المحطات وعربات القطارات، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، تزامنا مع احتفالات الكريسماس، موضحا أن مواعيد القطارات كما هى ولا يوجد أى زيادات في أسعار تذاكر القطارات، منوها إلى أن هناك غرامات فورية تطبق على جميع الركاب الذين يتهربون من دفع قيمة تذكرة القطارات.

وزير النقل: رفع كفاءة وتحسين محطة أسوان

وأوضح الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في تصريحات لـ «الوطن»، أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة وتحسين محطة أسوان، منوها إلى أنه تم إغلاقها بشكل مؤقت لمدة 3 أيام فقط، مؤكدا أن الوزارة تواصل أعمال تحديث وتطوير منظومة السكك الحديدية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وتحديث أسكول عربات القطارات القديمة بآخرى جديدة ومحسنة وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، لتقليل حوادث القطارات وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.