شاب يطلق النيران على أسرته خلال فتح هدايا عيد الميلاد.. السبب مجهول

لحظات من الفرحة والهدوء والسعادة كانت تغمر منزل عائلة «ألفاريز»، في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الاستعداد للاحتفال بعيد الميلاد، إلاّ أنّ ثمة حادث مأساوي قلب حياتهم، بعد وقوع جريمة قتل مروعة داخل المنزل دون أيّة بوادر تنذر بذلك، بحسب nbc news الأمريكية.

إطلاق نار عشية الاحتفال بعيد الميلاد

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إطلاق شاب يبلغ من العمر 23 عاماً، ويدعى «أوستن ألفاريز»، النار على جدته وصديقة والده، ما أدى إلى مقتلهما، وذلك خلال فتح العائلة لهدايا عيد الميلاد، بحسب ما أعلنته السلطات في الولاية الأمريكية.

جثتان واعتقال المشتبه به

وكان رجال الشرطة في مقاطعة فريسنو، بولاية كاليفورنيا، قد عثروا على الضحايا بعد الإبلاغ عن إطلاق نار في منزل، 25 ديسمبر الجاري، قرابة الساعة الثانية مساء، بالتوقيت المحلي، قبل أن يتم اعتقال المتهم، وقالت الشرطة إن المشتبه به وصل إلى المنزل، وتم تبادل هدايا عيد الميلاد، وبعدها أطلق النار، ما أدى إلى مقتل ماجدالينا ألفاريز، جدته البالغة من العمر 58 عاما، وميسا راشد صديقة والده البالغة من العمر 39 عاما.

توجيه التهم وتحديد الكفالة

وقالت الشرطة في بيان لها: «عندما كان ألفاريز يغادر المنزل، لاحظ وجود والده في سيارة متوقفة، فقام بإطلاق النار باتجاهه لكنه لم يصبه»، مشيرة إلى أنه تم اعتقال ألفاريز على بعد حوالي 10 أميال من مكان إطلاق النار»، وبينت أنه تم توجيه تهمتي قتل وتهمة واحدة بمحاولة قتل إلى «ألفاريز»، كما تم تحديد كفالة قدرها 2.5 مليون دولار، مبينة أنه لم يتم تحديد الدافع والتحقيق جار.