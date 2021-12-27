أستاذ هندسة طاقة: المصريون ينفقون 4% من الدخل على الكهرباء

أكد الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، أن مشروعات الكهرباء والطاقة، عادت على المواطن المصري، ضاربًا المثل بما كان يحدث لشبكة الكهرباء منذ 7 سنوات، مشيدًا بحدوث استقرار في الشبكة، مشددًا على أهمية الكهرباء في جلب الاستثمارات الخارجية «مفيش مستثمر ييجي مصر او خلق فرص عمل بدون وجود هذه الطاقة».

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إنجي القاضي في برنامج «مساء DMC» المذاع عبر فضائية «DMC» قائلًا: «كل كيلو وات ساعة بيدخل الشبكة، بيولد دولار ونصف» مؤكدًا أنه كلما أنتجت كهرباء كلما عظمت الناتج القومي.

وتحدث أستاذ هندسة الطاقة، عن إنفاق المصريين على الكهرباء، مشيرًا إلى أن نسبة الانفاق العام على الكهرباء في مصر 4%، وهي نسبة مقبولة، مقارنة بالدول المماثلة في محيطنا الإقليمي، مؤكدًا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يقوم بعمل دراسة كل عامين على 25 ألف أسرة لتحديد الانفاق على الكهرباء.

الإنفاق على الكهرباء 4% من الانفاق العام

وأشار إلى أن الدراسة الإحصائية، تؤكد أن الانفاق على الكهرباء لا تتجاوز 4% من الانفاق العام، وأن الدول المماثلة، تتراوح النسبة بين 1 لـ10%، مشددًا على أن 4% مقبول.

وأعرب عن أمله بأن يزيد الدخل، وتبقى فواتير الكهرباء كما هي، وتقل عن نسبة 4%، لافتًا إلى أن أول 3 شرائح كهرباء، ينفق أصحابها 1.5% من الدخل على الكهرباء، متوقعًا أن نصل لـ62% طاقة نظيفة في عام 2040، كحد أدنى.