فيلم وثائقي عن محمد فوزي في أوبرا الإسكندرية: لم ينس أحد في أغانيه

نظمت دار أوبرا الإسكندرية، مساء أمس، حفل نادي سينما أوبرا الإسكندرية بالتعاون مع المركز القومي، حيث تم عرض الفيلم الوثائقي أمير البهجة الذي استعرض السمات الفنية للفنان الكبير محمد فوزي، وسط حضور جماهيري كبير منذ عودة الحياة لطبيعتها، بجانب أجواء الكريسماس داخل الأوبرا.

وثائقي محمد فوزي: تميز بالأغاني الرشيقة

وكشف الفيلم الذي عرض في مقر دار الأوبرا وسط الإسكندرية، عن الكثير من النجاح والتفرد والتميز للمطرب محمد فوزي الذي عرفته السينما المصرية من خلال بوابة الأنغام الرشيقة والمتميزة، حيث أكد الفيلم أنه لم ينسَ أحد الطفل، والأم والوطن فهو متنوع ومتجدد، ومن أبرز فناني مصر في القرن العشرين فكان مدرسة موسيقية متفردة عمن سبقوه ليبقى من أهم المجددين في عالم الموسيقي العربية.

ويؤرخ الفيلم مسيرته السينمائية حيث احتوى على صور ومشاهد نادرة ومتعددة لأفلامه السينمائية التي يبلغ عددها 36 فيلما.

كما استعرض الفيلم آراء وتحليل عدد من الفنانين والنقاد، بالإضافة إلى نجله الدكتور منير فوزي.

وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة فنية بحضور مخرج الفيلم الدكتور حسين بكر مدير التصوير السينمائي والمدرس بالمعهد العالي للسينما أدارها الناقد السينمائي أحمد عسر، وتمت مناقشة الفيلم مع رواد الأوبرا الذين أشادوا بالفيلم حيث لاقى إعجابهم واستحسانهم.

نادي السينما في أوبرا الإسكندرية

يشار إلى أنه تم إدراج نادي سينما أوبرا الإسكندرية ضمن برنامج أنشطة دار الاوبرا المصرية خلال الموسم الفنى لعامى 2018 - 2019 بتوجيهات من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بهدف تعزيز القيم الإيجابية من خلال الأفلام التي تعبِّر عن الواقع وتساهم في بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية.

كما أن الإقبال الجماهيري خلال عروض نادي السينما خلال المواسم الفنية السابقة وخاصة من الشباب يرسخ دور الثقافة في استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعي في المجتمع.