محافظ القاهرة: مشروعات لإعادة وجه «العاصمة» الحضاري

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنه يتم حالياً تنفيذ مشروعات غير مسبوقة بالمحافظة لإعادة وجهها الحضارى، بالتوازى مع ما تم وجارٍ من أعمال الانتهاء من إزالة المناطق غير الآمنة، وتسكين أهالينا فى مشروعات سكنية حضارية.

جاء ذلك خلال تفقُّد المحافظ يرافقه المهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وعدد من المسئولين، مواقع العمل الخاصة بمشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية.

«عبدالعال والمنشاوي» يتفقدان إزالة المناطق الخربة بوكالة الشوربجي ومسجد الحاكم

وشملت الجولة تفقد أعمال الإزالة للمناطق الخرِبة بوكالة الشوربجى، والمنطقة المحيطة بمسجد الحاكم، حيث استمع المحافظ ومساعد أول رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، حول ما يتم تنفيذه من أعمال لإعادة تأهيل المنطقة وإحيائها، من خلال ترميم وإعادة توظيف المبانى التراثية المسجلة، وكذا المبانى ذات القيمة غير المسجلة، إلى جانب تطوير العديد من المبانى بالمنطقة.

وأشار «صديق» إلى أنه تم البدء فى تطوير الواجهات لـ27 مبنى من إجمالى 48 مبنى من المقرر تطوير واجهاتها، وقام اللواء خالد عبدالعال والمهندسة راندة المنشاوى بتفقد أعمال التطوير الجارى العمل بها والأخرى التى تم الانتهاء منها، وأعمال دهانات واجهات المبانى والعمارات بالمنطقة.

وأكدت راندة المنشاوى أن مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية يحظى باهتمام كبير من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يحرص على متابعة تنفيذ هذا المشروع الذى يستهدف إعادة إحياء مختلف مناطق القاهرة التاريخية، واستعادة رونقها العمرانى والحضارى.