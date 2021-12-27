لغز لعثور على جثة مجهولة لمسن في شارع بأكتوبر.. والتحريات: جرعة مخدرات زائدة

تكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة لمُسن بأحد شوارع دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وكشف هوية المتوفي واستدعاء أسرته لسماع أقوالها والتحفظ على كاميرات المراقبة بمنطقة العثور على جثة المتوفي.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة ثان أكتوبر، بلاغًا من الأهالي بالعثور علي جثة بأحد شوارع دائرة قسم الشرطة، وبالإنتقال تبين أن الجثة المجهولة لمُسن في العقد السادس من العمر، يرتدي كامل ملابسه، كما تبين وجود آثار لتعاطي المخدرات بجسد المتوفي، وتم التحفظ علي كاميرات المراقبة بمنطقة العثور عليه تمهيدا لتفريغها وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصدر أمني: تصوير الجثة وتوزيع الصورة على أقسام الشرطة

وقال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية بصدد تصوير جثة المتوفي تمهيدًا لتوزيع الصورة علي أقسام الشرطة بمحافظتي القاهرة والجيزة في محاولة للتعرف على هويته بالإضافة إلى فحص جميع بلاغات التغيب خاصة المحاضر التي تحمل مواصفات قريبة من مواصفات المتوفي بالنسبة للعمر والملابس، وتابع المصدر أنّه جار رفع بصمات جثة المتوفي لمطابقتها بأرشيف الأدلة الجنائية تمهيدا لاستدعاء أسرته وإنهاء إجراءات تصريح الدفن.