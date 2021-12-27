مصرع شاب في تصادم قطار بسيارة نقل أثناء مرورها بمزلقان غير شرعي بقنا

لقي شاب مصرعه، صباح اليوم الاثنين، في حادث تصادم قطار روسي بسيارة ربع نقل بمزلقان غير شرعي في قرية نجع السمطا بمركز دشنا شمال قنا.

تصادم قطار بسيارة في قنا

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطاراا يفيد بمصرع سيف عبدالرازق، قائد سيارة، في حادث تصادم مع القطار رقم 159 روسي، القادم من الأقصر في اتجاه القاهرة، بسيارة أثناء عبورها معبر غير شرعي بنجع الجامع بقرية السمطا بمركز دشنا.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، فيما تعطلت حركة القطارات نحو 20 دقيقة، وتم تسيير حركة السكة الحديد في الاتجاهين القبلي والبحري، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

تصادم قطار بسيارة في دشنا

ويعتبر هذا الحادث الثاني من نوعه خلال يومين، إذ سبق واصطدم قطار ركاب بسيارة «كبود» على مزلقان غير شرعي بقرية فاو بمركز دشنا.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص بالسيارة، ونقل إلى المستشفى وجرى إسعافه، فيما تهشمت السيارة وتم تسيير حركة القطارات.

غلق 31 مزلقانا غير شرعي

وأغلقت هيئة السكة الحديد، بالتعاون مع مجلس مدينة دشنا، 31 مزلقانا غير شرعي على امتداد شريط السكة الحديد بين مركزي نجع حمادي وقنا، لمنع وقوع تصادم القطارات بالسيارات.

وفي بيان صحفي سابق لهيئة السكة الحديد، دعت المواطنين إلى عبور المزلقانات الشرعية وعدم فتح مزلقانات غير شرعية أُغلت بالخوازيق الحديدية.