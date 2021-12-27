«التعليم» تعلن إجراءات تقديم استمارة الإعارة للخارج 2022- 2023

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراءات تقديم استمارة الإعارة الخارجية للعام الدراسي 2022-2023، مُشددة على المتقدمين بضرورة إتباع كافة الخطوات بدقة شديدة والالتزام بالمواعيد المحددة لذلك، لافته في مستند رسمي حصلت «الوطن»، عليه إلى التنبيه على الإدارات التعليمية بضرورة فحص كافة أوراق المتقدمين بدقة والتأكد من استيفاءها كافة الشروط، وترصد «الوطن»، في السطور التالية إجراءات تقديم استمارة الإعارة الخارجية.

إجراءات تقديم استمارة الإعارة الخارجية

-ملء بيانات الاستمارة بدقة بخط يد المتقدم بطلب الإعارة وإعتمادها من المدرسة والإدارة مع طابع مهن تعليمية بقيمة 2 جنيه على المكان المخصص بالاستمارة وتلسيمها للإدارة التابع لها المتقدم.

- تحصيل مبلغ 50 جنيهاً من خلال مسئول الإعارات بكل إدارة تعليمية بحافظة توريد للتوجيه المالي والإداري بالمديرية المركزية في المواعيد المحددة وتسليم الاستمارات بموجب ايصال 123 تربية والتعليم

- صورة المؤهلات الدراسية التي حصل عليها وصورة من قرار التعيين وصورة من إقرار القيام بالعمل وصورة من قرار النقل للمرحلة الثانوية وصورة من التكليف بالوظيفة الإشرافية أوالتوجيه وصورة من تعديل المسمى الوظيفي وصورة من جواز سفر حديث محدد به الوظيفة الحالية وصورة من الرقم القومي.

- شهادة صحية معتمدة من جهة رسمية تثبت صلاحيته للسفر وخلوه من العيوب والعاهات الجسمية وخاصة فيروس سي وصحيفة أحوال إلكترونية لكل متقدم للإعارة وصحيفة ورقية للإداري، وثلاث أرقام هواتف متاحة للمحمول.

صورة من التقارير عن العامين الأخيرين 2018-2020

- تقديم شهادة آداء الخدمة العسكرية موضح بها تاريخ التجنيد وتاريخ انتهاء الخدمة باليوم والشهر والسنة أو شهادة الإعفاء النهائي.

- صورة من قرار التثبيت فيما يخص مادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي بعد الحصول على المؤهل المتخصص.

- ملء الجدول المخصص بالوظائف الإشرافية والتوجيه الفني من الأحدث للأقدم.

- تاريخ استلام العمل بالمؤهل المتوسط لمعلمي المرحلة الأولى المقيدين على وظيفة معلم فصل، وخريجي دبلوم المعلمين والمعلمات، ومن استكمل درجة معادلة البكالوريوس.

- إقرار من الزوج معتمد بالموافقة على سفر الزوجة بمفردها دون إصطحاب أطفالها.

- بالنسبة للزراعيين إذا كان مشتركا بالنقابة يُلصق على الإستمارة بـ50 جنيهاً طوابع مهن زراعية، وإذا كان غير مشترك يحضر خطاب من النقابة معد ومختوم بذلك واعتماد الشئون القانونية في المكان المخصص لها بعدم وجود جزاءات وغير محال للمحاكمة التأديبية ويجب إيضاح البيانات في استمارة التقدم للإعارة لأنة في حالة أن تكون البيانات غير واضحة أو ناقصة أو بها كشط لن تقبل أوراق الإعارة الخاصة به.