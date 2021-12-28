3 حفلات في رأس السنة بمطروح

كشف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، منذ قليل، عن استعدادات مكثفة لاحتفالات أعياد الميلاد في رأس السنة نهاية الأسبوع، مشيرًا إلى فتح حدائق المحافظة كمتنفس للأهالي واستقبال روادها وخاصة في مواسم الأعياد، وإقامة حفلات فنية تشارك بها هيئة قصور الثقافة فرع مطروح وفرقة مطروح للفنون الشعبية والفرق القومية، بالإضافة إلى حفلة ثالثة ينظمها نادي مطروح الاجتماعي.

حفلتان بحديقتي الغزالة وكليوباترا في مطروح

وقال «شعيب»، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع الأجهزة التنفيذية؛ استعدادًا لاحتفالات رأس السنة، إنه وجه إدارة الحدائق العامة بالمحافظة عن تنظيم حفلات للأطفال بمناسبة احتفالات رأس السنة الجديدة والعمل على إضفاء أجواء من البهجة والسرور بهذه المناسبة، وذلك في حدائق الغزالة وكليوباترا يوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر 2021 بدءا من الساعة الرابعة عصرًا بأسعار مناسبة للمواطنين والأسر وفتحها للمجموعات والرحلات من الجامعة والمدارس.

مسابقات وتابلوهات فنية باحتفالات مطروح برأس السنة

وأضاف محافظ مطروح، أن الحفلات تتضمن فقرات فنية متنوعة ومسابقات للأطفال مع توزيع جوائز على الفائزين وفقرات الدي چي وعروض لفرقة أوسكار للفنون الاستعراضية، بالإضافة فقرات الغناء والراب وعرض fire show مع إجراء سحب على التذاكر والعديد من المفاجآت لإسعاد رواد الحدائق.

حفلة رأس السنة بنادي مطروح الاجتماعي

بدوره، صرح صالح يونس عبدربه مدير عام نادي مطروح الاجتماعي، أنه جارى الإعداد والتجهيز لحفلة فنية كبيرة برأس السنة في الكريسماس بالنادي الاجتماعي «بيت العيلة المطروحية» سيتم خلالها عمل عروض فنية للأطفال وإنشاد ديني وأغانى وطنية وتابلوهات فنية متنوعة.