السيسي عن تنمية الصعيد: «مش جايين نحتفل.. إحنا بنتكلم بجد ونبني البلد»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ لا يستهدف عمل مراسم احتفالية في افتتاح المشروعات القومية في الصعيد، والهدف الأسمى هو بناء البلد: «إحنا جايين نبني بلدنا ونتكلم بجد، واللي ميعرفش الكلام الجد حرام عليه، واللي ميعرفش يتحمل المسؤولية ومصير 100 مليون إنسان، لأن كل العناصر جنب بعض، ولو كل واحدة نجحت البلد هتطلع لقدام، لكن لو ده حصله وهن وده يتعب وده يضعف، التعليم يخيب والصحة تخيب والصناعة تخيب يبقى البلد تتهد وشعبها يقوم يهدها لأن معندهوش أمل».

زيادة إنتاج بحيرة ناصر

وأضاف السيسي، خلال افتتاحه التوسعات الجديدة والتطوير لمصنع كيما للأسمدة: «انت عاوز تملى جيوب الناس، حد يقولي ادي للناس دعم، طيب ما أنا عندي أهو - يقصد المشروعات القومية والنمو -، واللي بنفكر فيه ننفذه، ولازم نفكر في زيادة إنتاج بحيرة ناصر لـ100 ألف طن مش 80 ألف طن».

الأعباء المالية والمشروعات القومية

وتابع الرئيس، مازحا مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بسبب كثرة الأعباء المالية الملقاة على عاتقهما، بسبب تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية في السنوات الأخيرة: «وزير المالية هنخلص عليه من اللي بنعمله فيه، والله العظيم الدكتور معيط في حالة اكتئاب دائم، والدكتورة هالة السعيد برضو، أكتر حاجة تعملها ابتسامة لطيفة وخلاص».