السيسي يوجه بالتوسع في دعم الثروة الحيوانية: «إحنا مهمومين بأهل الريف»

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حديث وزير الزراعة بشأن دعم الثروة الحيوانية بالصعيد، مازحًا: «أنت اللي بتستفزني.. أنا عاوز أقولكم على حاجة، أنا قولت قبل كدا اللي عنده رأس ماشية بياخد 5 كيلو أو 6 كيلو لبن، وبيأكلها نفس الأكل اللي بتاكله رأس ماشية أخرى بتجيب 30 كيلو لبن أو أكتر، يبىقى بيظلم نفسه قبل أي شيء».

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وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح التوسعات الجديدة والتطوير لمصنع كيما للأسمدة:«يا أهل الزراعة والريف إحنا مهمومين بيكوا أوي، بالنسبة للثروة الحيوانية في مصر، كدا كدا باكل، فاللي يديني يديني نص كيلو لحم، ولا يديني كيلو وشوية؟ المواطن يوصل لكدا إزاي؟ لازم الدولة تتصدى وتشمر بدراعتها وتقول عندنا برنامج لتحويل الوضع ده خلال 3 أو 5 سنين وندخل على محافظة محافظة».