وكيل «تعليم الغربية» يوجه بالابتعاد عن الأسئلة السياسية في الامتحانات

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا بموجهي عموم المواد الأساسية، بحضور أسامة الشاعر، مدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات نائبا عن وكيل المديرية؛ لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2021/2022.

مواصفات الورقة الامتحانية

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالاستعداد لامتحانات نصف العام الدراسي على مستوى الإدارات التعليمية الـ10 في مدن ومراكز وقرى المحافظة، والمقرر انطلاقها في شهر يناير المقبل في مختلف المراحل والصفوف الدراسية.

وخلال الاجتماع، أكد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والابتعاد تماما عن الأسئلة ذات الصبغة السياسية، ومراعاة الامتحان والامتحان الاحتياطي.

تفقد الكنائس

من ناحية أخرى، تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، محيط الكنائس في مدينة طنطا من أجل التأكد من جاهزيتها لاستقبال أعياد الميلاد المجيدة، حيث شملت الجولة تفقد (مطرانية طنطا، الكنيسة الإنجيلية، كنيسة ماري جرجس ، كنيسة الشهيدة دميانة، كاتدرائية القديس بطرس والقديسة حنة ، كنيسة ماري جرجس الحمرا وكنيسة ماري مينا).

ووجه محافظ الغربية بتكثيف أعمال (النظافة، دهان البلدورات، دهان أعمدة الإنارة، قص وتهذيب الأشجار)، والتنسيق مع أقسام الشرطة للتأكد من توافر كافة المتطلبات والتواجد المستمر للوحدات المحلية في الشوارع ومحيط الكنائس لحين انتهاء الأعياد.

رافق المحافظ خلال جولته عادل داوود رئيس حي أول طنطا و محمود عيسى رئيس حي ثانٍ طنطا.