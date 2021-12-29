حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 29-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يملك رجل برج الجوزاء القدرة على التكيف مع المحيط والظروف المختلفة، كما أنه اجتماعي، ذكي ومحب للاستطلاع والمعرفة وتعلم ما هو جديد.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر وأورانوس متنافران في منزلي الصحة، مما يخفض طاقتك وعليك أن تهتم بصحتك وسلامتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

الوضع الفلكي دقيق، وعليك أن تثابر كي تبث روحا جديدة في علاقتك بمن تحب.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء لاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.