السيسي: سنهنئ أنفسنا بتطوير السكة الحديد عندما تنتهي الميكنة بالكامل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ وزراء النقل السابقين رصدوا مشكلات النقل والسكة الحديد التي يتحدث عنها الآن الفريق كامل الوزير، متابعا: «كانوا شايفين الكلام اللي كامل بيقول عليه ده، كانوا شايفينه وعارفينه وعاوزين يغيروه وحاولوا وبذلوا جهد».

ميكنة السكة الحديد

وأضاف الرئيس، خلال كلمته في افتتاح التوسعات الجديدة والتطوير لمصنع كيما للأسمدة: «إحنا بنقول كدا للناس عشان تبقوا عارفين إن الكلام ده متعملش بموازنة دولة، ده بقى عبء على الدولة وعلى الأجيال اللي جاية، عشان محدش يقول فين الرحمة؟، الرحمة موجودة باللي بنعمله، ولازم نكون مع بعضنا علشان البلد دي تمشي، وبقول إن ميكنة السكة لما تخلص تماما هنقدر نهنئ نفسنا إننا بقى عندنا سكة حديد زي أي دولة متقدمة».

تطوير السكة الحديد

وأوضح الرئيس: «إحنا مخلصناش ميكنة السكة الحديد كلها، وبقول كده علشان الناس تسمع ده، الميكنة دي معناها إنه بقى في آلية حديثة تنظم الحركة أو تنظم العمل على السكة من غير تدخل بشري أو بأقل قدر من التدخل البشري، وميكونش في حوادث أو أخطاء عشان نزود حجم التقاطر»، وأكد: «بقولكم كده علشان إحنا نقدر نقول في المطلق إننا بقى عندنا سكة حديد 100% لما نخلص كل مشروعات الإشارات وميكنة السكة الحديد، إحنا بنتكلم على حركة يعني معدات وبنية أساسية كل دي أرقام كبيرة أوي».