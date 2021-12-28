السيسي يوجه بالحفاظ على السكة الحديد: «مش عاوز ستارة مقطوعة ولا لوح إزاز مكسور»

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّه مستمر في متابعة تنفيذ مشروعات تطوير قطاع السكك الحديدية، وأضاف موجّها حديثه إلى أحد مسؤولي وزارة النقل، الذي كان يتحدث عن تطوير إحدى مشروعات السكك الحديدية: «إحنا اللي نتكلم وانتوا اللي تعملوا، وانتو اللي تشتغلوا وتعملوا كل حاجة حلوة، لا ستارة تتقطع ولا لوح زجاج مكسور ولا الكلام اللي كان بيحصل قبل كده».

افتتاح توسعات مصنع كيما

وأضاف وزير النقل، ردا على الرئيس، خلال افتتاح التوسعات الجديدة والتطوير لمصنع كيما للأسمدة: «سيادتك هتشوف أسوان دلوقتي يا أفندم»، فأجابه السيسي: «عاوزين نشوفها على طول، عاوزين ده يبقى نظام عمل مش حد بييجي، احنا بنشتغل كده، الفقير بيدفع أكتر من الغني، لأن عربية نقل البضاعة لما متبقاش موجودة هننقل بالعربية، وتكلفة النقل فيها أكبر من القطر، وتكاليف المنشأة هتزيد، وبالتالي الطرق هتزيد ويبقى في حوادث»، متابعا: «كل موضوع مناخدش بالنا منه، ونشتغل ونحافظ عليه يكلفنا أكتر».

حياة كريمة

وأمس، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة بقرية غرب سهيل بمحافظة أسوان، إحدى محافظات صعيد مصر، لمتابعة تطوير الخدمات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري، إذ تفقد السوق السياحي، وشجع شبابها على المضي قدمًا في الترويج للسياحة، كما أثنى الرئيس على كرم أهل النوبة وحسن ضيافتهم، إذ يجرى العمل حاليًا في 52 مركزًا في 20 محافظة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، إضافة إلى مركز أسوان الذي أدرج مؤخرًا عقب زيارته لقرية غرب أسوان.