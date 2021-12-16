«التعليم» تسمح للمعلمين بالمشاركة في وضع امتحانات النقل للثانوي الفني

كثفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، من استعداداتها لعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفني، بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم بشأن آلية عقد الامتحانات ووضع الأسئلة والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية التي أعلن عنها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وقال الدكتور محمد عبده، مدير التعليم الفني في محافظة القاهرة، إن المديرية بدأت الاستعداد لعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، موضحاً أن المديرية سمحت للمعلمين المشهود لهم بالتميز بالمشاركة في وضع امتحانات الثانوية الفنية مع الالتزام بأسس الورقة الامتحانية بحسب ما أعلن عنها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

سبب مشاركة المعلمين في وضع أسئلة الامتحانات تعدد التخصصات الفنية

وأضاف «عبده» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سبب مشاركة المعلمين في وضع أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفني لتعدد التخصصات الفنية: «زراعي وصناعي وفندقي وتجاري»، بجانب تخصص الثلاث سنوات والخمس سنوات، مؤكدا على أن موجهي العموم يتابعون على مدار الساعة آليات وضع الأسئلة مع المعلمين.

وتابع الدكتور خالد عبده، أن مشاركة المعلمين في وضع أسئلة الامتحانات لها مجموعة من المعايير والاعتبارات المهمة، أبرزها ألا يكون له أقارب في هذه المراحل التعليمية، مشدداً على ضرورة الالتزام بهذه الضوابط، ويتم وضع الامتحانات في سرية تامة.

الامتحانات ستعقد على مستوى كل مديرية

من جانبه، أكدت مصادر في المديريات التعليمية، أن مشاركة المعلمين في وضع أسئلة الامتحانات الخاصة بالصفين الأول والثاني الثانوي مع موجهي العموم نظراً لتعدد التخصصات الفنية، مشددة على جميع الإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بضوابط عقد الامتحانات وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن الامتحانات ستعقد على مستوى كل مديرية مع مراعاة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في اللجان الامتحانية وتعقيمها جيداً قبل وبعد الامتحانات.