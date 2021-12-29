درجات الحرارة اليوم الأربعاء 29-12-2021 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وذلك على محافظات الجمهورية وبعض البلدان العربية، كما كشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر، إذ تشهد البلاد نشاط للرياح المثيرة للأتربة وتساقط للأمطار الخفيفة على بعض المناطق، بحسب ما جاء في البيان.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 18 11

الإسكندرية 18 10

وادي النطرون 19 10

طنطا 18 10

شبين الكوم 19 11

دمنهور 18 11

بلطيم 18 11

مطروح 19 10

السلوم 19 10

سيوة 19 05

بورسعيد 18 16

دمياط 18 14

الزقازيق 18 10

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 20 08

السويس 19 11

العريش 19 11

رفح 18 11

رأس سدر 19 10

نخل 17 00

نويبع 21 14

طابا 18 10

كاترين 13 02

الطور 21 09

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 22 15

مرسى علم 23 13

الفيوم 19 07

بني سويف 19 07

المنيا 19 05

أسيوط 20 04

سوهاج 20 06

قنا 21 07

الأقصر 21 06

أسوان 20 10

إدفو 21 10

أبو سمبل 20 09

الوادي الجديد 20 03

شلاتين 25 15

أبو رماد 24 15

حلايب 23 16

رأس حدربة 23 16

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

وجاءت درجات الحرارة اليوم في المدن العربية، على النحو التالي:

مكة 27 19

المدينة 24 15

الرياض 20 14

المنامة 21 18

أبو ظبي 27 20

الدوحة 25 20

الكويت 14 11

دمشق 13 02

بيروت 19 13

عمان 13 05

القدس 14 07

غزة 17 11

بغداد 15 06

مسقط 26 21

صنعاء 21 09

الخرطوم 29 15

طرابلس 19 15

تونس 20 14

الجزائر 18 08

الرباط 21 09

حالة الطقس اليوم في مصر

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، وفق البيان الصادر عن الهيئة، أنّ تشهد البلاد الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.