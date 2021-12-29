تفاصيل تعديل تركيب «السكة الحديد» لـ 17 قطاراً بداية من اليوم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعديل تركيب 17 قطاراً على خطوط السكة الحديد المختلفة بداية من اليوم الأربعاء، في إطار التطوير المستمر الذي تقوم به الهيئة من أجل تحديث القطارات والعربات، لذا تستعرض «الوطن» تفاصيل القطارات التي سيتم تعديل تركيبها بداية من اليوم.

خط طنطا / قلين / شربين والعكس

أوضحت هيئة السكة الحديد تعديل تركيب القطارات أرقام 489 / 504 / 507 / 508 ركاب على خط طنطا / قلين / شربين والعكس، وذلك من خلال 7 عربات محسنة «تحيا مصر»، وبنفس جداولهم الحالية.

خط الزقازيق / أبوكبير / الصالحية والعكس

وأضافت «السكة الحديد» أنه سوف يتم تعديل تركيب القطارات أرقام 173 / 174 / 175 / 176 / 179 / 180 / 181 / 182 / 4413 / 4414 / 191 / 192 / 195، وذلك من خلال عدد 7 عربات محسنة «تحيا مصر»، وبنفس جداولهم الحالية.

تعديل تركيب 7 قطارات بداية من الغد

وأشارت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل تركيب 7 قطارات أيضاً بداية من غد الخميس الموافق 30 من شهر ديسمبر الجاري، وهم كالتالي:

أولا: خط طنطا / قلين / شربين والعكس

تعديل تركيب القطارات أرقام 485 / 490 / 493 / 498 / 452 ركاب، على خط قلين/ شربين / طنطا، وذلك من خلال 7 عربات محسنة «تحيا مصر»، وبنفس جداولهم الحالية.

ثانياً: خط الزقازيق / أبوكبير / الصالحية والعكس

تعديل تركيب القطار رقم 170/، من خلال 7 عربات محسنة «تحيا مصر»، وبنفس جدوله الحالي.

وفي السياق ذاته، كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد أكدت أنها تسعى جاهدة من أجل العمل على راحة جميع جمهور الركاب، وأن تعديل تركيب القطارات يأتي وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن عدم وجود أي عربات قديمة تعمل عبر خطوط سكك حديد الهيئة مع نهاية عام 2021.