الوزير: بوابات إلكترونية في 5 محطات سكة حديد..ومنع دخولها بدون تذكرة

أعلن الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها الشاملة لتحديث وتطوير منظومة السكة الحديد، موضحا أنه جاري الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية بـ5 محطات، هى «القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - سيدي جابر - دمنهور»، مؤكدا أنه سيتم التشغيل التجريبي للبوابات الإلكترونية السبت الموافق 1 يناير 2022.

البوابات الإلكترونية هدفها منع التزويغ من تذاكر القطارات

وقال الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، إن البوابات الإلكترونية الذى يتم تركيبها في العديد من محطات السكة الحديد، ستعمل على منع تزويغ الركاب من دفع قيمة تذاكر القطارات، لافتا إلى أنه بدء من 1 يناير 2022 سيتم منع دخول الركاب رصيف القطارات في الـ5 محطات، إلا بعد الحصول على التذكرة.

لن يسمح لأى راكب باستقلال القطارات دون تذكرة

وأضاف وزير النقل، أنه يجب على الركاب بداية من 1 يناير المقبل، الاحتفاظ بالتذكرة من أول محطة القيام وحتى محطة الوصول، لعدم تعرضه للغرامة، قائلا: «حال فقد التذكرة مش هينفع تمر من البوابات الإلكترونية الجديدة، وبالتالى من الممكن أن تعرض لدفع غرامة فورية».

40 جنيها غرامة استقلال القطارات الـVIP

يذكر أن حددت السكة الحديد أسعار غرامات «التزويغ» من دفع قيمة تذكرة القطارات، والتى سيتم تطبيقها بحزم على جموع الركاب المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات، بداية من 1 يناير 2022، خاصة مع تركيب البوابات الإلكترونية في 5 محطات، مطالبة جموع الركاب بالاحتفاظ بالتذكرة حتى نهاية الرحلة، حتى يتمكن من الخروج من محطة الوصول، وجاءت غرامات الهيئة على النحو التالي:

1- 100 جنيه غرامة استقلال القطارات الـTOP VIP بدون تذكرة.

2- 50 جنيها غرامة استقلال القطارات الروسية بدون تذكرة.

3- 40 جنيها غرامة استقلال القطارات الـVIP.

4- 30 جنيها غرامة استقلال القطارات المكيفة الفرنساوي والإسباني بدون تذكرة.

5- 20 جنيها غرامة استقلال القطارات المحسنة «تحيا مصر» بدون تذكرة.

6- 20 جنيها غرامة استقلال القطارات المميزة بدون تذكرة.

7- 20 جنيها غرامة استقلال القطارات المطورة بدون تذكرة.

8- 15 جنيها غرامة استقلال قطارات الضواحي بدون تذكرة.